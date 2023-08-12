طبيب يحذر من مخاطر القهوة على الفم والأسنان

حذر طبيب أسنان، من مخاطر الإفراط بشرب القهوة على الفم والأسنان؛ لاحتواء هذا المشروب على مادة "العفص" أو "التانين"، ذات التأثير السلبي على صحة الأسنان.

وذكر الطبيب أن شرب القهوة يمكن أن يؤدي إلى تآكل مينا الأسنان وحساسية الأسنان؛ نظرا لأن هذا المشروب له "طبيعة حمضية"، وفق موقع "إكسبرس".

وأكد الطبيب بايال بهالا أن "خصائصه المدرة للبول يمكن أن تسهم في جفاف الفم وتقليل إنتاج اللعاب؛ ما يزيد من خطر تسوس الأسنان".

ولفت إلى أن "اللعاب يؤدي دورا حاسما في الحفاظ على صحة الفم من خلال تحييد الأحماض وإزالة جزيئات الطعام والبكتيريا الضارة".

وأشار إلى أن "جفاف الفم يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بتسوس الأسنان ورائحة الفم الكريهة".

وأشار طبيب الأسنان "بهالا" إلى أن "احتساء القهوة ببطء يجعل الأسنان تتعرض مطولا للسكر حال إضافته، الأمر الذي يوفر مزيدا من الوقت للبكتيريا الموجودة في الفم التي تتغذى على السكر وتنتج الأحماض التي يمكن أن تلحق الضرر بالمينا".

ونصح طبيب الأسنان مدمني شرب القهوة بتقليل الوقت الذي تلامس فيه الأسنان، من خلال شربها بسرعة أكبر، بالإضافة إلى شطف الفم بالماء والحفاظ على نظافة الفم الجيدة، بما في ذلك التنظيف المنتظم بالفرشاة والخيط وفحص الأسنان.