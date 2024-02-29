رائحة الفاكهة الناضجة قد تُوقف نمو الخلايا السرطانية

منذ انتشار وباء كورونا، أصبح الأفراد يقدّرون حاسة الشم أكثر من أي وقت مضى، ومؤخرًا وجدت دراسة جديدة أن الروائح، مثل تلك المنبعثة من الفاكهة الناضجة أو الأطعمة المخمرة (المخللة) يمكن أن تؤدي إلى تغييرات في الجينات داخل خلايا الجسم.

ودفعت هذه النتائج العلماء إلى التساؤل عما إذا كان استنشاق المُركَّبات المتطايرة والمحمولة بالهواء، مع المزيد من الأبحاث، يمكن أن يكون وسيلة لعلاج السرطان أو أمراض التنكس العصبي البطيئة.

وفي حين أن فكرة توصيل الدواء عن طريق الأنف ليست فكرة جديدة، إلا أنها بالطبع قفزة هائلة يمكن تحقيقها من خلال التجارب على الخلايا البشرية والذباب والفئران. وقد تكون هناك أيضًا مخاطر صحية غير متوقعة مرتبطة بالمُركَّبات التي تم اختبارها، لذلك هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لفهم العواقب النهائية لهذا الاكتشاف المثير للاهتمام بشكل أفضل.

ويقول كبير مؤلفي الدراسة أنانداسانكار راي، وهو عالم الأحياء الخلوي والجزيئي في جامعة كاليفورنيا (UC) ريفرسايد: "إن التعرض لرائحة يمكن أن يغير بشكل مباشر التعبير الجيني، حتى في الأنسجة التي لا تحتوي على مستقبلات للرائحة، كان بمثابة مفاجأة كاملة".