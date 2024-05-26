5 أوجاع جسدية قد تنذر بإصابتك بنوبة قلبية

تتنوع أعراض النوبة القلبية، ويؤكد الأطباء أنها قد تتراوح من ألم شديد في الصدر إلى آلام غير نمطية خفيفة وأحيانًا قد لا يشعر المريض بأي ألم على الإطلاق.

ورغم أن آلام الجسم لا تشير بالضرورة إلى حدوث نوبة قلبية، فإن بعض أنواع الألم، خاصة عندما تصاحبها أعراض أخرى، يمكن أن تكون علامات تحذيرية محتملة.

فيما يأتي 5 أنواع من الآلام الجسدية، التي قد تشير إلى حدوث نوبة قلبية، بحسب ما جاء في موقع "تايمز أوف إنديا":

ألم في الصدر

العارض الأكثر شيوعًا للنوبة القلبية هو ألم في الصدر أو عدم الراحة، كالشعور بالضغط أو الضيق أو الضغط أو الثقل.

ويؤكد الأطباء المختصون أن الألم قد يحدث في الجانب الأيسر أو في منتصف الصدر.

ألم في الذراع

ألم أو انزعاج في إحدى الذراعين أو كلتيهما، والذي غالبًا ما يمتد من الصدر إلى الذراع اليسرى، هو علامة محتملة أخرى على نوبة قلبية.

ويشير الأطباء إلى أنه وفي بعض الأحيان قد يمتد الألم إلى الكتفين والظهر.

آلام الحلق والفك

قد يشعر بعض الأشخاص بألم في الحلق أو الفك السفلي، خاصة عند المشي أو ممارسة الرياضة.

وقد يبدو الأمر وكأنه ألم في الأسنان، أو إحساس بالاختناق، أو ضغط في الرقبة.

ألم في البطن

يمكن أن يشير الألم في الجزء العلوي من البطن في بعض الأحيان إلى نوبة قلبية، إذ قد تشعر بوجع أو ضيق أو ضغط وقد يترافق الانزعاج مع القيء.

لا ألم

يقول الأطباء إن نحو 10% من النوبات القلبية قد تسبب ألمًا خفيفًا جدًّا أو لا تسبب أي ألم على الإطلاق. وهذا ما يطلق عليه طبيًّا "نقص تروية عضلة القلب الصامت" والذي حدث بشكل أكثر شيوعًا عند مرضى السكر وكبار السن والمرضى الذين يعانون الاعتلال العصبي.