"أكزيما خلل التعرق".. مصدر قلق في فصل الصيف (فيديو)

يصاب الكثيرون في فصل الصيف، بالطفح الجلدي المزعج الذي يسبب حكةً شديدةً في اليدين والقدمين.

وبحسب صحفية "ميرور" البريطانية، يبدأ القلق عندما يتحول التهيج إلى مجموعات من البثور الصغيرة المملوءة بالسوائل، والتي تبدو حمراء وملتهبة.

وبهذا الخصوص، أوضح الدكتور شايان، وهو طبيب أمراض جلدية شهير عبر تيك توك تفاصيل تلك الحالة، والتي يطلق عليها علميًّا اسم "أكزيما خلل التعرق".

وقال الطبيب "تتمثل هذه الحالة في ظهور بثور صغيرة على حواف الأصابع وكف اليد والقدم؛ ما يشير إلى ارتباطها بالإجهاد أو رطوبة اليدين والقدمين أو الحساسية".

وأضاف "هذه ليست عدوى جلدية، هذه فقاعات صغيرة تظهر على اليدين أو القدمين، وخلال الصيف، قد يصاب الكثيرون بها، لكن لا تقلقوا هذه ليست عدوى جلدية. إنها أكزيما عسر التعرق.

وتابع "لحسن الحظ، العلاج بسيط، فما عليك سوى دهن اليدين ليلًا بمرهم سميك وارتداء قفازات قطنية، أو دهن القدمين بالمرهم قبل ارتداء الجوارب، وستلاحظ اختفاء الأعراض في غضون أيام.