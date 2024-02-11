رواد "تيك توك" يحذرون من تناول البروكلي.. ماذا قال الخبراء؟ (فيديو)

يعد البروكلي أحد الخضروات الأكثر شعبية بفضل مذاقه اللذيذ وسهولة طهوه، وتعدد استخداماته مع أي طبق.

ويقول خبراء التغذية إن البروكلي مليء بالفيتامينات والألياف المعدنية ومضادات الأكسدة، كما يساعد على تقليل الالتهابات والحفاظ على استقرار نسبة السكر في الدم، بالإضافة إلى المساعدة في تقوية جهاز المناعة.

وأخيرًا، شارك رواد تيك توك بعض الفيديوهات التي توضح حقيقة قد تجعل هذا النوع من الخضار مصدر قلق للكثيرين.

وفي المقاطع، يخرج من زهرة البروكلي حشرات سوداء صغيرة بمجرد رجها، الأمر الذي أثار اشمئزاز الكثيرين.