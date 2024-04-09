ما علاقة الاتصال بالأطفال وخطر الإصابة بالالتهاب الرئوي؟

تسلط نتائج الأبحاث الحديثة التي سيتم تقديمها في المؤتمر الأوروبي لعلم الأحياء الدقيقة السريرية والأمراض المعدية (ECCMID 2024)، الضوء على العلاقة بين الاتصال بالأطفال الصغار وخطر الإصابة بالبكتيريا المسببة للالتهاب الرئوي بين الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا.

وتشير النتائج، التي أجريت في نيو هيفن بولاية كونيتيكت ونشرها موقع medicalxpress، إلى أن انتقال المكورات العقدية الرئوية إلى كبار السن، يتأثر بشكل كبير بالتفاعلات مع الأطفال في سن ما قبل المدرسة والأطفال الصغار في سن المدرسة.

انتقال المكورات الرئوية

ومن المعروف أن المكورات الرئوية، وهي مسببات الأمراض البكتيرية السائدة، تسبب مجموعة من الالتهابات بدءًا من أمراض الأذن والجيوب الأنفية وحتى الحالات الشديدة مثل الالتهاب الرئوي والإنتان والتهاب السحايا.

وتشمل الفئات السكانية الضعيفة بشكل خاص الأطفال دون سن الثانية وكبار السن، حيث يحصد مرض المكورات الرئوية أرواح ما يقرب من مليوني شخص سنويًّا في جميع أنحاء العالم.

وتؤكد إحصائيات المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) على خطورة عدوى المكورات الرئوية، حيث تكون المكورات الرئوية مسؤولة عن أكثر من نصف جميع حالات التهاب السحايا الجرثومي في الولايات المتحدة كل عام، إلى جانب معدلات الاستشفاء الكبيرة بسبب الالتهاب الرئوي بالمكورات الرئوية.

رغم إدراج لقاحات المكورات الرئوية (PCV) في برامج تطعيم الأطفال، فلا يزال كبار السن يواجهون المخاطر، ما يشير إلى احتمال انتقال العدوى من الفئات العمرية الأخرى.

وبحثت الدراسة، التي قادتها الدكتورة آن ويلي من كلية ييل للصحة العامة، في ديناميكيات انتقال المكورات الرئوية بين البالغين الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فما فوق، مع التركيز على الأسر التي لا تحتوي على أفراد أصغر سنًا.

وعلى مدى عامين، جمع الباحثون عينات لعاب وبيانات سلوكية من المشاركين، وكشفوا عن رؤى حول أنماط نقل المكورات الرئوية وانتقالها.