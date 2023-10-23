8 نصائح ذهبية لإذابة دهون البطن العنيدة

يُعد تراكم الدهون في منطقة البطن من المشاكل الشائعة، خاصة وأنه يعرّض صاحبه لمضاعفات صحية خطيرة.

وبهذا الخصوص عرضت خبيرة التغذية تراسي هاينز-لاندرام لمجلة "إيت ذس" 8 نصائح لإذابة دهون البطن العنيدة:

إضافة التوابل

تحتوي الأطعمة الحارة، مثل: الفلفل والتوابل الأخرى، على مادة الكابسيسين، التي تزيد نسبة حرق السعرات الحرارية، وتسرّع عملية التمثيل الغذائي التي تلعب دورًا في تقليل كميات الطعام المستهلك، وفقًا لدراسة أجريت عام 2022.

البروبايوتيك

أظهرت الأبحاث أن صحة الأمعاء مرتبطة بإدارة الوزن، كما يمكن أن تكون الأطعمة الغنية بالبروبايوتيك هي الأفضل لصحة لأمعاء.

ويعد اللبن والمخللات والملفوف خيارات غنية بالبروبايوتك، والتي يمكنها أن تساعد في تعزيز صحة الأمعاء، والتي قد تساعد في التخلص من الدهون في البطن.

الألياف

الأطعمة الغنية بالألياف، مثل: الحبوب الكاملة والشوفان والبقوليات، يمكن أن تجعلك تشعر بالشبع والرضا، وبالتالي تقلل من إفراطك في تناول الطعام، بحسب ما تؤكده أخصائية التغذية.

بالإضافة إلى ذلك، تساعد الأطعمة العالية الألياف على تنظيم مستويات السكر في الدم، ما يسهل عملية التخلص من الوزن الزائد.

أحماض أوميغا 3 الدهنية

وفقًا لدراسة أجريت عام 2022، فإن أحماض أوميغا 3 الدهنية الموجودة في الأسماك خاصة السالمون، والجوز وبذور الكتان، يمكن أن تساعد في حرق دهون البطن.

وتحتوي تلك الدهون على خصائص مضادة للالتهابات، تعزز الشعور بالشبع بعد تناول الوجبة.