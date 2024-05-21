منها البوتاسيوم.. فوائد غنية للبطيخ في فصل الصيف

ويساعد تناوله على تعويض السوائل المفقودة من خلال العرق، ما يبقيك باردًا ورطبًا حتى في الأيام الحارة.

وعلى الرغم من محتواه العالي من الماء، فإن البطيخ مليء بالعناصر الغذائية الأساسية التي تساهم في الصحة العامة، وهو مصدر جيد للفيتامينات A وC، وكذلك البوتاسيوم، التي تلعب أدوارًا رئيسية في دعم وظيفة المناعة، وتعزيز صحة الجلد.

كما أشارت دراسات مختلفة إلى التأثير الإيجابي لتناول البطيخ على صحة القلب، نظراً لاحتوائه على اللايكوبين الذي يساعد أيضاً على خفض نسبة الكوليسترول في الدم.

وعلى الرغم من مذاقه الحلو، فإن البطيخ منخفض نسبيًا في السعرات الحرارية والدهون، مما يجعله خيارًا رائعًا لأولئك الذين يراقبون وزنهم.

ويساهم محتواه العالي من الماء والألياف في الشعور بالامتلاء، مما يساعدك على البقاء راضيًا وربما تقليل السعرات الحرارية الإجمالية.