ارتفاع حالات اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه بين النساء

تزايدت تشخيصات اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه بين الإناث بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.

فبحسب تقرير نشره موقع "huffpost"، أشارت عالمة النفس السريري سولانجي كويزي إلى أنه، منذ العام 2020 إلى العام 2022، تضاعف معدل تشخيص اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى الإناث. وقد تكون هذه الزيادة بسبب أن نمط الحياة قبل جائحة كوفيد-19 قد ساهم في إخفاء أو تغطية أعراض معينة، ولكنها تشير أيضًا إلى اعتراف أوسع باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى الإناث.

تقليديًا، ارتبط اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه بالذكور مفرطي النشاط، إذ أشار عالم النفس ماديسون بيري إلى أن الذكور أكثر عرضة للإصابة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه بثلاث مرات أكثر من الإناث. ومع ذلك، فإن الوعي المتزايد يغير هذه الديناميكية. وقال بيري: "مع زيادة الوعي بالعروض المتنوعة لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، من المرجح أن تتم إحالة المزيد من الإناث لإجراء تقييم".

وعند التفكير في اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، يتخيل الكثيرون فرط النشاط والاندفاع. إلا أنه عند النساء والفتيات، غالبًا ما يظهر اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه بشكل مختلف. كما تلعب التوقعات والأعراف المجتمعية الخاصة بالمرأة دورًا مهمًا في هذا الاختلاف، إذ يمكن أن يتعلق الأمر أكثر بالتنشئة الاجتماعية وليس بالاختلاف البيولوجي بين الجنسين.

علامات اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى النساء والفتيات:

صعوبة التركيز على المهام الفردية: على عكس فرط النشاط الذي يظهر عند الأولاد، غالبًا ما يظهر اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى النساء على شكل عدم انتباه وصعوبة في إكمال المهام. قد يبدو هذا كأنها بدأت في تنظيف الحمام ولكن انتباهًا يتشتت في منتصف الطريق، أو تبدأ مشروعًا إبداعيًا مثل الحياكة ولكنها تفقد الاهتمام قبل الانتهاء.

التركيز المفرط على موضوعات معينة: قد تواجه النساء المصابات باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه صعوبة في التركيز على بعض المهام بينما يتم استيعابهن بشكل مكثف في مهام أخرى. ولاحظت مارسي كالدويل، عالمة النفس وصاحبة مركز اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه في فيلادلفيا، أن التركيز المفرط يمكن أن يجعل من الصعب تغيير المهام، مما يؤدي إلى الشعور بالإحباط.

سباق الأفكار: في حين أن النساء قد لا يظهرن فرط النشاط العلني، إلا أنهن غالبًا ما يعانين من فرط النشاط المعرفي. وفقًا لمنظمة الأطفال والبالغين غير الربحية الذين يعانون من اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط (CHADD)، قد يبدو هذا بمثابة عدم القدرة على التركيز على موضوع واحد بسبب التدفق السريع للأفكار.

مشكلة في الحفاظ على الصداقات: قد تجد النساء المصابات باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه صعوبة في الحفاظ على الصداقات. وأشار الخبراء إلى أن أعراض فرط النشاط غالبًا ما تتجلى في سياق العلاقات الاجتماعية، مما يجعل من الصعب الحفاظ على هذه الروابط. ويمكن أن يؤدي الإرهاق العاطفي بعد الأحداث أو عدم القدرة على الرد على المكالمات إلى توتر العلاقات.

الانفجارات العاطفية وخلل التنظيم: يعد خلل التنظيم العاطفي أمرًا شائعًا لدى النساء المصابات باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه. وأوضح الخبراء أنهم قد يواجهون مشاعر شديدة تبدو غير متناسبة مع الأحداث. على سبيل المثال، قد تؤدي الخطة الملغاة إلى حزن شديد أو قد يؤدي حدوث إزعاج بسيط في العمل إلى إثارة الغضب.

التحدث كثيرًا: يمكن أن يشير الإفراط في الحديث والكلام المتسرع أيضًا إلى اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه. وتعد مقاطعة الآخرين أثناء المحادثات من الأعراض الشائعة.

استيعاب الأعراض: من المرجح أن تقوم النساء بإخفاء أعراضهن واستيعابها، مما يؤدي إلى مشاكل مثل الاكتئاب والقلق وتدني احترام الذات. ويتناقض هذا الميل إلى استيعاب الأعراض مع الرجال، الذين غالبًا ما يبرزون أعراضهم للخارج، مما يساهم في ارتفاع معدلات التشخيص لدى الأولاد.

في النهاية، يمكن أن يؤدي فهم علامات اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى النساء والتعرف عليها إلى دعم وعلاج أفضل، مما يساعد الكثيرين على تحقيق توازن أفضل في حياتهم الشخصية والمهنية.