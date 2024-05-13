5 علامات تحذيرية تدل على الإصابة بسرطان الجلد

يُعتبر سرطان الجلد أحد الأمراض الأكثر شيوعا حول العالم، حيث يتم تسجيل العديد من الإصابات به سنويا.

وعلى الرغم من خطورة سرطان الجلد، إلا أن هناك نسبة كبيرة من الحالات التي يمكن تجنبها من خلال التوعية والكشف المبكر.

ويعد اكتشاف العلامات المبكرة جدًا أمرًا حاسمًا للعلاج الناجح بحسب ما يؤكده الأطباء، ويمكن أن تظهر عدة أعراض للمرض، وهنا أبرز 5 منها:

القروح التي لا تشفى

إذا لاحظت عدم شفاء الجلد حتى بعد مرور 4 أسابيع، فعليك بالتوجه إلى الطبيب لاستشارته.

القرحة العنيدة

في حال كبر جرحك وتحول إلى قرحة، بقيت موجودة على الجلد لأكثر من 4 أسابيع دون سبب واضح، فهذه الحالة تتطلب فحصًا طبيًا فوريا.

البقع الحمراء

تستحق البقع الحمراء على الجلد، خاصة إذا كانت تسبب حكة اهتمامًا خاصًا، إذ يجب فحصها للتأكد من عدم تشكيلها أي خطورة على صحتك.