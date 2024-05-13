5 علامات تحذيرية تدل على الإصابة بسرطان الجلد
يُعتبر سرطان الجلد أحد الأمراض الأكثر شيوعا حول العالم، حيث يتم تسجيل العديد من الإصابات به سنويا.
وعلى الرغم من خطورة سرطان الجلد، إلا أن هناك نسبة كبيرة من الحالات التي يمكن تجنبها من خلال التوعية والكشف المبكر.
ويعد اكتشاف العلامات المبكرة جدًا أمرًا حاسمًا للعلاج الناجح بحسب ما يؤكده الأطباء، ويمكن أن تظهر عدة أعراض للمرض، وهنا أبرز 5 منها:
القروح التي لا تشفى
إذا لاحظت عدم شفاء الجلد حتى بعد مرور 4 أسابيع، فعليك بالتوجه إلى الطبيب لاستشارته.
القرحة العنيدة
في حال كبر جرحك وتحول إلى قرحة، بقيت موجودة على الجلد لأكثر من 4 أسابيع دون سبب واضح، فهذه الحالة تتطلب فحصًا طبيًا فوريا.
البقع الحمراء
تستحق البقع الحمراء على الجلد، خاصة إذا كانت تسبب حكة اهتمامًا خاصًا، إذ يجب فحصها للتأكد من عدم تشكيلها أي خطورة على صحتك.
أورام مشبوهة
يؤكد الخبراء أن الكتل الصغيرة بطيئة النمو، التي تبدو لامعة وذات لون وردي أو أحمر لا ينبغي تجاهلها.
تغيرات في الشامات أو النمش
أي تغير في مظهر الشامات أو النمش على جلدك، مثل التغيرات في الحجم أو الشكل أو اللون، يمكن أن يكون علامة على الإصابة بسرطان الجلد، وهنا يجب عليك استشارة الطبيب بشكل فوري.
في النهاية، يرى الأطباء أن الكشف المبكر هو السلاح الأساسي في مواجهة سرطان الجلد، والذي يمكن أن يسهم بشكل كبير في زيادة فرص الشفاء والعلاج الناجح.
فإدا كنت تعاني من أي أعراض مستمرة مثل الحكة أو النزيف أو التقشر أو الجروح دون سبب، فيجب عليك زيارة الطبيب ومتابعة الحالة.