إصابة بكورونا تثير حيرة العلماء.. استمرت 613 يومًا وأظهرت طفرات نادرة

أبلغ باحثون من هولندا عن إصابة طويلة الأمد بكورونا لرجل توفي العام الماضي، وحذروا من ظهور سلالات أكثر خطورة من الفيروس، الذي أصبح وباءً عالميًّا عام 2020.

وفي التفاصيل، أُدخل الرجل المسن، الذي كان يعاني ضعفَ المناعة بسبب أمراض سابقة، إلى مستشفى في أمستردام في فبراير 2022، حيث تبين أنه مصاب بعدوى كوفيد-19.

وبقي الرجل مصابًا بالفيروس لمدة 613 يومًا، حتى وفاته في أكتوبر 2023.

وأخذ الباحثون في هولندا عينات من الرجل مرارًا وتكرارًا لتحليل المادة الوراثية لفيروس كورونا، ووجدوا ما يزيد على 50 طفرة مقارنة بمتغير Omicron BA.1 الذي كان منتشرًا في ذلك الوقت، بما في ذلك تلك التي من شأنها أن تسمح للفيروس بالتهرب من الدفاع المناعي.

وبعد 21 يومًا فقط من تلقي الرجل دواءً معينًا مضادًا لفيروس كورونا، ظهرت على الفيروس أيضًا علامات المقاومة له.

وتوفي الرجل في نهاية المطاف بسبب تفاقم أحد أمراضه السابقة، رغم أنه لم ينقل العدوى بنسختها المتحورة لأي شخص آخر.