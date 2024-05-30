ما علاقة التوحد بمرض باركنسون؟

اكتشف باحثون أن الأفراد المصابين بالتوحد والإعاقات الذهنية هم أكثر عرضة للإصابة بأعراض تشبه مرض باركنسون بثلاث مرات.

وظهرت هذه النتيجة المهمة من أكبر دراسة من نوعها، والتي شملت ربع مليون مشارك، وتم تقديمها في الاجتماع السنوي للجمعية الدولية لأبحاث التوحد في ملبورن، بأستراليا مؤخرًا.

وأكد جريجوري والاس، عالم النفس العصبي التنموي بجامعة جورج واشنطن والمؤلف المشارك للدراسة "هذا أمر مهم عندما نفكر في التخطيط وما يجب أن نفحصه أو نبحث عنه مع تقدم الأشخاص المصابين بالتوحد في العمر".

وأيد روبرت هندرين، الطبيب النفسي في جامعة كاليفورنيا بسان فرانسيسكو، هذا التوجه، مؤكدًا أهمية الاستعداد، قائلًا: "كلما كان الأشخاص مستعدين بشكل أفضل، زادت الفرصة لتقليل التأثيرات، أو ربما حتى القضاء عليها".

وتاريخيًّا، كان يُنظر إلى مرض التوحد على أنه اضطراب يؤثر في المقام الأول على الرضع. وقد بدأ هذا المنظور في التحول في السبعينيات عندما أصبح التوحد تشخيصًا مستقلًّا ومعترفًا به. ومع ذلك، فقد كان هناك تغييرات مستمرة في معايير التشخيص، ما جعل من الصعب إجراء دراسات طويلة الأمد لفهم كيف يؤثر التوحد على الأفراد مع تقدمهم في العمر. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التحديات المتعلقة بجمع البيانات ومتابعة المشاركين على مدى فترة طويلة زادت من صعوبة الحصول على صورة واضحة عن تأثير التوحد على البالغين.