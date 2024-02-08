الوقت الأنسب لشرب الحليب خلال اليوم

في عالم التغذية يلعب توقيت تناول اختياراتنا الغذائية دورًا محوريًّا في تعظيم فوائدها، وعندما يتعلق الأمر بالحليب، المشروب الذي يحظى بشعبية واسعة بسبب احتوائه على العديد من العناصر الغذائية المغذية، فإن وقت شربه يؤثر بشكل كبير على فاعليته في تعزيز الصحة العامة.

وبحسب خبراء في مجال الصحة، فإن شرب الحليب خلال ساعات المساء وتحديدًا قبل النوم هو الأفضل للجسم، لأن الحليب مصدر طبيعي للتيبتوفان، الحمض الأميني الذي يعمل بمثابة محفز للسيروتونين والملاتنين، وهما الناقلان العصبيان اللذان ينظمان المزاج والنوم.

وأضاف الخبراء لصحيفة "تايمز أو إنديا" أن الحليب في المساء له تأثير مهدئ، إذ يعزز الاسترخاء ويساعد في تحسين جودة النوم.

وأِشاروا إلى أن الحليب غني بالكالسيوم وفيتامين "د"، الضرورين لصحة العظام، ما يجعل شربه في المساء يضمن قدرة الجسم على امتصاص تلك العناصر الغذائية بشكل فعّال؛ ما يسهم في تقوية العظام والأسنان والصحة العامة مع مرو الوقت.

ونصح الخبراء الأشخاص الذي يعانون من حساسية اللاكتوز أو أولئك الذين لديهم قيود غذائية معينة، شرب بدائل الحليب النباتية، كحليب اللوز أو الصويا قبل الخلود للنوم للاستفادة من قيمة هذا المشروب السحري الغذائية.