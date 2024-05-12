3 خرافات شائعة حول التوابل العضوية

التوابل ضرورية لتعزيز نكهة وصفات الطعام المختلفة، لكن خلال السنوات القليلة الماضية انشتر العديد من الخرافات والمفاهيم الخاطئة حول البهارات وخاصة العضوية منها، عبر معلومات مغلوطة تبادلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب الخبراء تنشأ التوابل العضوية من بذور النباتات والأشجار المختلفة، واللحاء، والجذور، والسيقان، فهي خالية من أي إضافات ومواد حافظة، ما يجعلها طبيعية مثل أي عنصر آخر موجود في الطبيعة.

وهنا بعض المفاهيم الخاطئة الشائعة حول التوابل العضوية، بحسب تقرير نشرته صحيفة "تايمز أوف إنديا":

نكهة التوابل العضوية أقل من التوابل التقليدية

هذه الأسطورة ببساطة "غير صحيحة"، فقد تبدو التوابل العضوية أقل حيوية لأنها لا تحتوي على ألوان صناعية ومواد حافظة لتعزيز جاذبيتها البصرية. ومع ذلك، غالبًا ما يتم الإشادة بالتوابل العضوية لمذاقها ورائحتها المتميزة.

وبحسب الخبراء، يسمح غياب المعالجات الكيميائية للجوهر الطبيعي للتوابل بالتبلور، حيث تقدم نكهة أكثر حدة لأطباقنا.

ثمن التوابل العضوية باهظ

صحيح تعتبر التوابل العضوية أغلى ثمنًا مقارنة بالتوابل المزروعة تقليديًّا؛ ومع ذلك، فإن الفرق غالبًا ما يكون ضئيلًا، ويصبح فرق السعر استثمارًا جيدًا بالنظر إلى الفوائد الصحية المحتملة والمزايا البيئية للتوابل العضوية.

وبالإضافة إلى ذلك، قد تتطلب التوابل العضوية كمية أقل لتحقيق المذاق المطلوب عند تحضير الأطباق.

التوابل العضوية "خالدة"

هناك اعتقاد خاطئ بين المستهلكين بأن التوابل العضوية لها عمر افتراضي لا نهاية له، لأنها لا تحتوي على أي نكهات صناعية أو مواد حافظة، لكن بحسب الخبراء للتوابل العضوية فترة صلاحية خاصة بها؛ وإذا أراد المستهلكون استخدامها لفترة طويلة، فيجب عليهم تخزينها في أماكن باردة وجافة.

في النهاية، يؤكد الخبراء أنه لاستخدام التوابل العضوية تأثير إيجابي على صحة الفرد من خلال تقليل التعرض للمبيدات الحشرية الاصطناعية. ويتلخص الاختيار بين التوابل التقليدية والعضوية في النهاية في القدرة على تحمل تكاليفها والذوق الشخصي للأفراد.