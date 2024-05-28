فحص دم قد يُسهم في علاج التصلب المتعدد

وفقًا لتقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية، يعاني نحو 1.8 مليون شخص حول العالم مرضَ التصلب المتعدد (MS)، وهو اضطراب يصيب الأعصاب في الدماغ والحبل الشوكي نتيجة لهجوم جهاز المناعة عليها، ما يؤدي إلى مشاكل في الحركة، والرؤية، والتوازن، والإحساس.

ورغم وجود علاجات للتصلب المتعدد، فإنه لا يزال يفتقر إلى علاج محدد أو وسيلة للوقاية بسبب تعقيد الاستجابة المناعية التي يسببها المرض.

ومؤخرًا ابتكر فريق من العلماء في جامعة "بيتسبرغ" اختبار دم يساعد في تقدير شدة الاستجابة المناعية لدى مرضى التصلب المتعدد، والذي قد يحسن فهم أسباب المرض لتطوير علاجات أكثر فاعلية.

وتُعالج أعراض التصلب المتعدد عادةً بواسطة الأدوية المثبطة للمناعة التي تخفف من شدة الأعراض عبر تقليل الاستجابة المناعية، لكنها قد تسبب آثارًا جانبية غير مرغوب فيها.