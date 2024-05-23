يُعد المشي من أبسط وأفضل أشكال التمارين الرياضية اليومية، وله تأثيرات إيجابية مذهلة على الصحة العامة عند تحقيق هدف 10,000 خطوة يوميًا.

ويعتمد الوقت المثالي للمشي على جدولك الشخصي، حيث يمكن للمشي في الصباح أن يعزز الطاقة وينظم إيقاع الساعة البيولوجية، ولكن الأهم هو الالتزام والاستمرارية بغض النظر عن الوقت.

فيما يأتي نستعرض أهم 6 فوائد للمشي أكثر من 10000 خطوة يومياً، وفقاً لموقع " تايمز أوف أنديا ":

تحسين صحة القلب

أظهرت أبحاث جمعية القلب الأمريكية أن المشي المنتظم يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى 50%. يساهم المشي في خفض ضغط الدم، وتقليل مستويات الكوليسترول، وتحسين الدورة الدموية.

تقليل خطر السكتة الدماغية لدى النساء

دراسة نُشرت في مجلة السكتة الدماغية وجدت أن النساء اللاتي مشين 10,000 خطوة يوميًا قللن من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 21%. يساعد المشي في الحفاظ على مستويات صحية لضغط الدم وتحسين الدورة الدموية.