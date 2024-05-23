6 فوائد للمشي أكثر من 10000 خطوة يومياً
يُعد المشي من أبسط وأفضل أشكال التمارين الرياضية اليومية، وله تأثيرات إيجابية مذهلة على الصحة العامة عند تحقيق هدف 10,000 خطوة يوميًا.
ويعتمد الوقت المثالي للمشي على جدولك الشخصي، حيث يمكن للمشي في الصباح أن يعزز الطاقة وينظم إيقاع الساعة البيولوجية، ولكن الأهم هو الالتزام والاستمرارية بغض النظر عن الوقت.
فيما يأتي نستعرض أهم 6 فوائد للمشي أكثر من 10000 خطوة يومياً، وفقاً لموقع " تايمز أوف أنديا ":
تحسين صحة القلب
أظهرت أبحاث جمعية القلب الأمريكية أن المشي المنتظم يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة تصل إلى 50%. يساهم المشي في خفض ضغط الدم، وتقليل مستويات الكوليسترول، وتحسين الدورة الدموية.
تقليل خطر السكتة الدماغية لدى النساء
دراسة نُشرت في مجلة السكتة الدماغية وجدت أن النساء اللاتي مشين 10,000 خطوة يوميًا قللن من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 21%. يساعد المشي في الحفاظ على مستويات صحية لضغط الدم وتحسين الدورة الدموية.
الوقاية من مرض السكري
وفقًا لدراسة في مجلة Diabetologia، المشي اليومي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 50%. يساعد المشي في تحسين حساسية الأنسولين وخفض مستويات السكر في الدم.
فقدان الوزن والحفاظ على الوزن الصحي
المشي هو وسيلة فعالة لحرق السعرات الحرارية والمساهمة في فقدان الوزن. دراسة في مجلة السمنة أكدت أن المشي 10,000 خطوة يوميًا يساعد في منع زيادة الوزن.
تحسين المزاج وتقليل التوتر
ثبت أن المشي يعزز الصحة العقلية من خلال تحسين الحالة المزاجية وتقليل مستويات التوتر. دراسة في المجلة البريطانية للطب الرياضي أشارت إلى أن المشي لمدة 10 دقائق يوميًا يخفف من أعراض الاكتئاب والقلق.
تحسين جودة النوم
النشاط البدني المنتظم مثل المشي يحسن جودة النوم. دراسة في مجلة طب النوم السريري وجدت أن الأشخاص الذين يمشون بانتظام يتمتعون بنوم أفضل.