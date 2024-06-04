بعد وفاة رياضي شهير.. 6 علامات مبكرة لداء العصبون الحركي

وقال الأطباء لموقع "ميرور" البريطاني إن مرض العصبون الحركي يصيب آلاف الأشخاص حول العالم سنويًّا، ويمكن أن يحدث للبالغين في أي عمر، إلا أنه من المرجح أن يصيب من تزيد أعمارهم على الـ50 عامًا.

وأشار الأطباء إلى أن لا علاج لهذا المرض حاليًّا، لكن بعض الإجراءات قد تقلل من تأثيره، وخاصةً تلك التي تتعلق بالمهام اليومية مثل التحرك والبلع.

وعدد الأطباء علامات مبكرة لمرض العصبون الحركي، منوهين إلى أن ظهور بعضها لا يعني بالضرورة أنك مصاب بالمرض، خصوصًا وأن الكثير من أعراض العصبون الحركي تتداخل مع العديد من المشاكل الصحية الأخرى.

وأبرز الأعراض التي يجب الانتباه إليها وعدم تجاهلها:

• ضعف في الكاحل أو الساق

• تلعثم في الكلام أو صعوبة في البلع

• قبضة ضعيفة

• تشنجات في العضلات

• فقدان الوزن: قد تصبح عضلات ذراعيك أو ساقيك أضعف بمرور الوقت

• صعوبة في منع نفسك من البكاء أو الضحك في المواقف غير المناسبة