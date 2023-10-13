العيش حتى المئة متعلق بالجينات أكثر من العادات

على الرغم من أن العادات الصحية كالحصول على قسط كاف من النوم وممارسة الرياضة وتناول الطعام الصحي يمكنها أن تعمل على درء الأمراض والعيش لمدة أطول، إلا أن باحثون متخصصون بدراسة التقدم في العمر، أكدوا أن الجينات تلعب الدور الأهم في عيش حياة مديدة.

وفي الدراسة الجديدة التي نشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال" يقول قائد البحث "روبرت يونغ" إن البعض يظنون أن اتباع حمية صحية وممارسة التمارين، سيُمكنهم من العيش حتى 150 عاما، إلا أن هذا الأمر عار عن الصحة.

من جانبه، يؤكد الدكتور "توماس بيرلز" أستاذ الطب في جامعة بوسطن، أن حوالي 25% من قدرة الأشخاص على العيش حتى 90 عاما تقرره الجينات".

ويضيف: "لو وصلت الـ 100 عام فإن جيناتك السبب بنسبة 50%، وفي حال بلغت الـ106 فإن جيناتك السبب بنسبة 75%".