دراسة: إصابة الأمهات بكورونا أثناء الحمل يصيب الأطفال بضيق التنفس

أفادت دراسة حديثة بأن الأطفال الذين ولدوا لأمهات أُصبن بفيروس كورونا خلال فترة الحمل يعتبرون أكثر عرضة للإصابة بضيق التنفس، مقارنة بالأطفال الذين تلقت أمهاتهم التطعيم.

وأورد موقع "أكسيوس" الأمريكي نتائج الدراسة التي أجرتها جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، أمس الخميس، وأثبتت أن الحوامل المصابات بفيروس كوفيد أكثر عُرضة لفقدان أجنتهن.

وكشفت الدراسة أن الأطفال معرضون لخطر الإصابة بعيوب القلب والأوعية الدموية الخلقية، واضطرابات ضربات القلب، واضطرابات التمثيل الغذائي، واضطرابات الجهاز التنفسي في الفترة المحيطة بالولادة.

وبحسب الدراسة فإن خطر إصابة المواليد بحالات ضيق التنفس كان أقل في حالات الأمهات اللواتي أصبن بالفيروس لكنهن حصلن على جرعة واحدة على الأقل من التطعيم.