ما علاقة الإصابة بالتهاب الكبد سي وفرشاة الأسنان؟

يعد التهاب الكبد الحاد C من الأمراض الفيروسية التي يمكن معالجتها بالأدوية، إلا أن عدم متابعتها قد يصيب الكبد بتلف دائم أو قد يسبب الإصابة بأمراض أخرى مميتة أبرزها السرطان.

ووفقا لموقع "ديربورن" الأمريكي، قال خبراء في مجال الصحة إن أعراض الإصابة بالفيروس ليست واضحة تماما، هذا ما يجعل المصابين به لا يشعرون به لمدة طويلة؛ ما يشكل خطرا على حياة من حولهم.

وبهذا الخصوص نبه الأطباء من فراشي الأسنان، التي قد تسهل انتقال الفيروس من شخص إلى آخر، خاصة أن العدوى التهاب الكبد تنتقل عبر ملامسة دم المصاب.

وأوضح الأطباء أن انتقال الفيروس يمكن أن يتم من خلال استخدام فرشاة أسنان تابعة لشخص مصاب بالفيروس، فالجروح الموجودة في لثة المصاب يمكن أن تنقل الدم الملوث بالفيروس إلى الفرشاة، وبالتالي إصابة الشخص السليم بالمرض.

ويعد التهاب الكبد الوبائي عدوى فيروسية تسبب تضخما والتهابا في الكبد، ولكن العدوى نادرا ما تُظهر أعراضًا على المريض، ولكن في بعض الحالات يمكن أن يعاني الأشخاص المصابون من الحمى والتعب وفقدان الشهية والغثيان والقيء وآلام البطن والاكتئاب.

ويؤكد الأطباء أنه يمكن للأدوية المضادة للفيروسات ذات المفعول المباشر أن تعالج أكثر من 95% من الأشخاص المصابين بعدوى التهاب الكبد C، ولكن الوصول إلى تشخيص وعلاج ما زال منخفضا.