"شعيرية الإندومي" تشعل جدلًا في السعودية

قدم طبيبان سعوديان بارزان، اليوم الأربعاء، تحذيرين طبيين متوسطي الشدة من الشعيرية سريعة التحضير "الإندومي"، تشمل النسخة المصنعة للسعودية، إذ يمكن تناول تلك الوجبة الشهيرة دون الخوف من السرطان، لكن يُفضل تجنبها.

وقدم فهد الخضيري، وخالد النمر، وهما أكاديميان بارزان في القطاع الصحي السعودي، نصائح لمتابعيهما في مواقع التواصل الاجتماعي، عن وجبة الإندومي، مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، إذ تكثر الأسئلة عن الأطعمة الصحية.

وأعاد الدكتور فهد الخضري، عالم الأبحاث الطبية بوحدة المسرطنات بمركز أبحاث بمستشفى الملك فيصل التخصصي، عبر حسابه في منصة "إكس" نشر موقف هيئة الغذاء والدواء السعودية الحكومية من وجبة الإندومي في خضم جدل واسع حولها في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة.

وتقول الهيئة في بيانها "لم يُثبت بأن الشعيرية سريعة التحضير تسبب السرطان أو أن لها آثارًا سلبية خطيرة لأنها تحتوي على مادة E-621، وتعتبر مادة جلوتامات الصوديوم الأحادية أحد المضافات الغذائية المسموح باستخدامها وفق التشريعات المحلية والدولية باعتبارها مادة معززة للنكهة في الأغذية".