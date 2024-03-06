"شعيرية الإندومي" تشعل جدلًا في السعودية
قدم طبيبان سعوديان بارزان، اليوم الأربعاء، تحذيرين طبيين متوسطي الشدة من الشعيرية سريعة التحضير "الإندومي"، تشمل النسخة المصنعة للسعودية، إذ يمكن تناول تلك الوجبة الشهيرة دون الخوف من السرطان، لكن يُفضل تجنبها.
وقدم فهد الخضيري، وخالد النمر، وهما أكاديميان بارزان في القطاع الصحي السعودي، نصائح لمتابعيهما في مواقع التواصل الاجتماعي، عن وجبة الإندومي، مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، إذ تكثر الأسئلة عن الأطعمة الصحية.
وأعاد الدكتور فهد الخضري، عالم الأبحاث الطبية بوحدة المسرطنات بمركز أبحاث بمستشفى الملك فيصل التخصصي، عبر حسابه في منصة "إكس" نشر موقف هيئة الغذاء والدواء السعودية الحكومية من وجبة الإندومي في خضم جدل واسع حولها في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة.
وتقول الهيئة في بيانها "لم يُثبت بأن الشعيرية سريعة التحضير تسبب السرطان أو أن لها آثارًا سلبية خطيرة لأنها تحتوي على مادة E-621، وتعتبر مادة جلوتامات الصوديوم الأحادية أحد المضافات الغذائية المسموح باستخدامها وفق التشريعات المحلية والدولية باعتبارها مادة معززة للنكهة في الأغذية".
وقال الخضيري معلقاً "الأغذية والصناعات الغذائية في بعض الدول الأخرى قد يكون فيها تجاوزات وإضافات غير صحيّة، ولكن، محليًّا: مرجعيتنا العلمية والنظامية والتشريعية هي الجهات الرسمية التي تعمل بطرق احترافية تخصصية وبلجان متخصصة،(كهيئة الغذاء والدواء والصحة وغيرها) وليس الآراء الفردية ولا ما ينقله البعض من أطراف خارجية أو جهات غير حكومية وغير رسمية أو جهات خارجية قد لا ينطبق على منتجاتهم ما ينطبق على منتجاتنا أو المنتجات التي يُسمح بها هنا.
ولم يشر الخضيري لجهة محددة في كلامه، لكن كلامه جاء بعد تحذير أطلقه مواطنه، الدكتور خالد النمر، مستشار أمراض القلب النشط في التوعية الصحية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نصح في تغريدة له، بالابتعاد عن تناول الإندومي قدر الإمكان.
وقال النمر موضحًا "الإندومي وجبة فقيرة غذائيًّا، وهي دعوة مفتوحة للسمنة وأمراض الضغط في الأطفال/البالغين، إذ إنها عالية السعرات الحرارية 500 كالوري/100جم، وعالية الملح قد تصل في بعض أنواعها الى5.0 جم/100جم".
وأضاف الطبيب النمر "ازدياد تناول الملح من أسباب ارتفاع الضغط وأمراض القلب مستقبلاً لذلك وُجِدَ في جنوب كوريا أن تناولها يرفع الدهون الثلاثية والضغط (من عوامل متلازمة الأيض) في شباب الجامعات حتى فيمن يتناولها أقل من أو يساوي مرة واحدة شهريًّا !! لذلك ننصح بالابتعاد عنها قدر الإمكان".
ويشكل التباين في رأيي الأكاديميين السعوديين من وجبة الشعيرية سريعة التحضير التي تستخدم في جميع أنحاء العالم، جزءًا من جدل أكبر في جميع الدول حول تلك الوجبة الشهيرة التي توقفت الشركة المصنعة لها عن الرد على الاتهامات الموجهة لمنتجها الرائج بسبب استمرار تلك الاتهامات.