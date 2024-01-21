خبراء: انقطاع الكهرباء يؤثر على الصحة البدنية والعقلية
أكد خبراء أن انقطاع التيار الكهربائي يُحدث تداعيات خطيرة على الصحة البدنية والعقلية، وفقًا لما ذكرت قناة "abcnews".
وبينت في تقرير أن عددا كبيرا من الأمريكيين وجدوا أنفسهم يتصارعون مع تداعيات انقطاع التيار الكهربائي لفترة طويلة؛ وذلك في أعقاب سلسلة من العواصف التي اجتاحت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.
وأوضح أن الأفراد الذين يعتمدون على الأجهزة الطبية التي تتطلب الكهرباء، مثل أجهزة التنفس، والكراسي المتحركة الكهربائية، ومضخات القلب، ومكثفات الأكسجين، يواجهون مخاطر متزايدة أثناء انقطاع التيار الكهربائي.
وتحدثت الدكتورة جوان كيسي، الأستاذ المساعد في قسم علوم الصحة البيئية والمهنية بجامعة واشنطن، عن الطبيعة الحرجة لانقطاع التيار الكهربائي، قائلة: "في حين أن ذلك يمثل إزعاجًا للبعض، إلا أنه قد يمثل مشكلة تهدد حياة الآخرين".
وتشكل أمراض الجهاز التنفسي، مثل الربو، تحديات إضافية أثناء انقطاع التيار الكهربائي، إذ قد تتعطل البخاخات التي تعمل بالكهرباء، حيث أظهرت الدراسات زيادة في حالات دخول مستشفيات الجهاز التنفسي خلال فترات انقطاع التيار الكهربائي السابقة، كما لوحظ في انقطاع التيار الكهربائي في شهر آب/أغسطس 2003 في مدينة نيويورك.
ووفقًا لتقرير القناة، يواجه الأفراد المقيمون في المباني الشاهقة صعوبات في الحصول على الرعاية الطبية اللازمة مع تعطل المصاعد، كما يمكن أن يؤدي انقطاع التيار الكهربائي إلى التسمم بأول أكسيد الكربون إذا لجأ الأفراد إلى مصادر بديلة للوقود والحرارة، مثل تشغيل السيارة في المرآب.
وشددت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها على الخطر المحتمل للتعرض لمستويات مميتة من الغاز عديم الرائحة واللون في مثل هذه المواقف.
وتظهر تأثيرات على الصحة العقلية أيضًا نتيجة لانقطاع التيار الكهربائي، حيث تشير الأبحاث السابقة إلى أن الأفراد قد يعانون من القلق والتوتر بسبب الاضطرابات الناجمة عن هذه الانقطاعات، وأرجعت الدكتورة كيسي هذه الاستجابات العاطفية إلى المخاوف بشأن التدفئة وفساد الطعام والحصول على الرعاية الصحية.
ومع اشتداد تغير المناخ؛ مما يساهم في حدوث ظواهر مناخية أكثر تكرارا وقسوة، يزداد احتمال انقطاع التيار الكهربائي، إذ تم ربط ما يقرب من 83% من الانقطاعات الرئيسة في الولايات المتحدة في الفترة من 2000 إلى 2021 بأحداث متعلقة بالطقس.
ودعت الدكتورة كيسي إلى تكثيف الجهود الجماعية للتخفيف من تغير المناخ، مثل تعزيز كفاءة البناء وتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة، مبينة أن "هذه ليست مشكلة على المستوى الفردي؛ إنها مشكلة مجتمعية".