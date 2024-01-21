خبراء: انقطاع الكهرباء يؤثر على الصحة البدنية والعقلية

أكد خبراء أن انقطاع التيار الكهربائي يُحدث تداعيات خطيرة على الصحة البدنية والعقلية، وفقًا لما ذكرت قناة "abcnews".

وبينت في تقرير أن عددا كبيرا من الأمريكيين وجدوا أنفسهم يتصارعون مع تداعيات انقطاع التيار الكهربائي لفترة طويلة؛ وذلك في أعقاب سلسلة من العواصف التي اجتاحت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

وأوضح أن الأفراد الذين يعتمدون على الأجهزة الطبية التي تتطلب الكهرباء، مثل أجهزة التنفس، والكراسي المتحركة الكهربائية، ومضخات القلب، ومكثفات الأكسجين، يواجهون مخاطر متزايدة أثناء انقطاع التيار الكهربائي.

وتحدثت الدكتورة جوان كيسي، الأستاذ المساعد في قسم علوم الصحة البيئية والمهنية بجامعة واشنطن، عن الطبيعة الحرجة لانقطاع التيار الكهربائي، قائلة: "في حين أن ذلك يمثل إزعاجًا للبعض، إلا أنه قد يمثل مشكلة تهدد حياة الآخرين".