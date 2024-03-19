اختبار بسيط قد يحدد المرضى الأكثر عرضة للوفاة بسبب قصور القلب

أظهرت دراسة حديثة أن اختبار الدم المباشر يمكن أن يحدد المرضى الأكثر عرضة لخطر الوفاة بسبب قصور القلب، بحسب ما أوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

واكتشف الباحثون أن الأفراد الذين لديهم مستويات مرتفعة من بروتين معين لديهم احتمال أكبر بنسبة 50% للخضوع لمضاعفات القلب على مدى ثلاث سنوات، مقارنة بأولئك الذين لديهم مستويات أقل من البروتين ذاته.

وحللت الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعة أكسفورد، بيانات أكثر من 800 بالغ في مراحل مختلفة من قصور القلب، إلى جانب قياس مستويات (BNP)، وهو هرمون يستخدم عادة لتشخيص قصور القلب.

ولفتت الصحيفة إلى أن الباحثين قاموا بفحص مستويات (NPY)، وهو بروتين تفرزه الأعصاب استجابة للإجهاد الشديد.