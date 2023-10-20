شراكة أمريكية يابانية لعلاج تجريبي يخفف الأعراض الجانبية لمرض السرطان

ستدفع شركة الأدوية الأمريكية العملاقة ميرك حوالى 22 مليار دولار لشركة دايتشي سانكيو اليابانية في إطار شراكة في علاجات تجريبية للسرطان، وهو المجال الذي تسعى فيه ميرك لتنويع أنشطتها.

وتشمل الشراكة التطوير والتسويق خارج اليابان لثلاثة علاجات تصنعها شركة دايتشي وتعرف باسم مجموعة أدوية الأجسام المضادة (ADC)، وهي علاجات موجهة لاستهداف الخلايا السرطانية بدقة أكبر، وبالتالي تقليل العوارض الجانبية.

وستدفع ميرك 4 مليارات دولار إلى الشركة اليابانية وستتمكن بعد ذلك من تقديم مدفوعات إضافية عملًا بتحقيق أهداف المبيعات المستقبلية، بمبلغ إجمالي قد يصل إلى 22 مليار دولار، بحسب بيان مشترك.

وقال سوناو مانابي المدير العام لشركة دايتشي سانكيو في البيان "بينما تواصل شركة دايتشي سانكيو تحولها إلى شركة عالمية رائدة في مجال علاج الأورام من خلال تعزيز بنيتها التحتية ومواهبها، فإن التعاون مع ميرك سيتيح لنا جعل هذه العلاجات متاحة لعدد أكبر من المرضى في أسرع وقت ممكن".

ارتفع سهم المجموعة اليابانية بحوالى 18% في بورصة طوكيو بعد هذا الإعلان وكان سجل ارتفاعًا بنسبة 12,9% عند توقف التعاملات ظهرًا.

قدرة كبرى

كانت شركة دايتشي سانكيو في شراكة مع البريطانية استرازينيكا في صنع علاج "انهرتو" ضد سرطان الثدي إضافة إلى علاج آخر لسرطان الثدي والرئة.

من جهته، رأى روبرت ديفيس مدير عام شركة ميرك في البيان، أن "العمل الرائد الذي يقوم به علماء دايتشي سانكيو سلط الضوء على القدرة الكبرى لعلاجات الأجسام المضادة لتقديم خيارات جديدة مفيدة لمرضى السرطان. نحن نتطلع لتوسيع هذا التعاون لتقديم الجيل المقبل من الأدوية الدقيقة المضادة للسرطان".