دراسة: النساء الوحيدات أكثر عرضة لـ"الأكل العاطفي"

ربطت دراسة حديثة بين الشعور بالوحدة لدى النساء والرغبة الشديدة في تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية أو السكريات.

ووفقا لصحيفة "تلغراف" البريطانية، أظهرت الدراسة أن النساء اللاتي يشعرن بالوحدة يبديْن نشاطا دماغيا أكبر في المناطق المرتبطة بالرغبة الشديدة في تناول الطعام، خاصة عندما عرضت عليهن صور الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية أو السكريات.

وأفادت الدراسة، التي أجريت على 93 امرأة، أن النساء اللاتي يشعرن بالوحدة لديهن سلوكيات أكل غير صحية.

وقالت عالمة الأعصاب الدكتورة راشيل تايلور: "عندما نواجه عزلة اجتماعية أو ضائقة عاطفية، يبحث نظام المكافأة في الدماغ عن المتعة والراحة".

وأوضحت تايلور للصحيفة أن الوحدة ترتبط بما يعرف بـ "الأكل العاطفي"، إذ يكون الطعام بمثابة شكل من أشكال التهدئة الذاتية، مضيفة أن النساء أكثر عرضة للأكل العاطفي من الرجال.