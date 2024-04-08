الكمبوتشا.. شاي سحري لخفض مستويات الدهون الثلاثية

الشاي السحري

وأكد الدكتور داوين ان المتلازمات الأيضية، والتي غالبًا ما تتميز بخلل تنظيم توازن الدهون، هي من المساهمين الرئيسين في الوفيات المبكرة، مبينًا أن استكشاف الأطعمة الوظيفية التي تؤثر بشكل مباشر على استقلاب الدهون أمر بالغ الأهمية في مواجهة هذه التحديات الصحية.

وفي تحقيقاتهم، اتجه الباحثون إلى شاي كومبوتشا، وهو مشروب مخمر متجذر في الطب التقليدي الشرقي ويحظى بشعبية متزايدة في الاستهلاك الحديث. يقدم الكمبوتشا، المصنوع من الشاي الأسود والمزرعة التكافلية للبكتيريا والخميرة (SCOBY)، فوائد صحية محتملة تعزى إلى طبيعته الغنية بالبروبيوتيك.

ومن خلال التجارب التي أجريت على نموذج الديدان الخيطية، لاحظ الباحثون أن ميكروبات البروبيوتيك الموجودة في شاي الكمبوتشا استعمرت أمعاء الديدان، ما أدى إلى تغييرات أيضية مشابهة لتلك التي تحدث اثناء للصيام. وقد أدت هذه الاستجابة، الناجمة عن المستقلبات الميكروبية المنتجة أثناء التخمير، إلى انخفاض تراكم الدهون ومستويات الدهون الثلاثية في الديدان.

وأوضح الباحثون أن هذه النتائج توفر رؤى ميكانيكية حول الفوائد الصحية لشاي كومبوتشا.

وأضاف الدكتور داوين: "رغم أن دراستنا أجريت على كائن حي نموذجي، فإنها تضع الأساس للبحث المستقبلي في نماذج الثدييات لتوضيح التأثيرات الفسيولوجية لاستهلاك الكمبوتشا على البشر".

وتمتد آثار الدراسة إلى ما هو أبعد من نطاق مكافحة المتلازمات الأيضية، إذ إنها أثارت الاهتمام نتيجة الفوائد القلبية الوعائية المحتملة لشاي الكمبوتشا؛ ما يؤكد الحاجة إلى إجراء مزيد من التحقيقات في الكائنات الحية المعقدة.

آثار جانبية

ومع ذلك، وسط النتائج الواعدة، ظهرت ملاحظات تحذيرية بشأن استهلاك الكمبوتشا، اذ أكدت أخصائية التغذية مونيكا ريتشارد الحاجة إلى استهلاكه بحذر، مشيرة إلى تفاعلاته المحتملة مع الأدوية، والاختلافات في محتوى السكر والكافيين بين المنتجات التجارية.

وأكدت: "في حين أن الكمبوتشا يقدم فوائد غذائية، بما في ذلك البوليفينول وفيتامين ب، فإن آثاره على الأفراد يمكن أن تختلف. لذا، فإن التشاور مع اختصاصي تغذية مسجل يمكن أن يساعد الأفراد على التنقل بين تعقيدات النظام الغذائي ونمط الحياة وعلم الوراثة الذي يؤثر على تراكم الدهون ومستويات الدهون الثلاثية".