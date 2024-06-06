مخاطر "غير متوقعة" لمشروبات الطاقة على مرضى القلب

أثارت دراسة حديثة نشرها موقع "ميديكال إكسبريس" إنذارات حول المخاطر المحتملة لاستهلاك مشروبات الطاقة بين الأفراد المصابين بأمراض القلب.

وحللت الدراسة، التي أجريت في مؤسسة "مايو كلينيك" Mayo Clinic الطبية، بيانات مجموعة من 144 ناجيًا من السكتة القلبية المفاجئة، واكتشفت أن سبعة مرضى (5٪) تناولوا مشروبًا واحدًا أو أكثر من مشروبات الطاقة قبل وقت قصير من تعرضهم لأزمة قلبية.

وفي حين أن النتائج لا تثبت وجود علاقة سببية مباشرة، إلا أنها تشير إلى أن مشروبات الطاقة قد تشكل مخاطر كبيرة على بعض الأفراد؛ ما دفع المتخصصين في المجال الطبي إلى التوصية بالاعتدال في الاستهلاك.

وأكد الدكتور مايكل أكرمان، الباحث الرئيس في Mayo Clinic، أهمية فهم تأثيرات مشروبات الطاقة على المرضى الذين لديهم استعداد وراثي للإصابة بأمراض القلب.