هكذا تزداد احتمالية الإصابة بأمراض القلب

سلط تقرير الضوء على العوامل التي تؤدي، أكثر من غيرها، إلى إصابة الشخص بأمراض القلب، دون أن تظهر أعراضها إلا بعد تطورها إلى مراحل خطيرة.

وبحسب تقرير لموقع "طب ويب"، فإن "أمراض القلب والشرايين هي القاتل الأول حول العالم.

ويعتبر الوعي بالعوامل التي تزيد من خطر إصابتك بأمراض القلب، الخطوة الأولى نحو الوقاية.

ويجهل الكثير المخاطر التي يسببها مرض الضغط، إن لم تتم السيطرة عليه بشكل جيد.

والضغط من أهم عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

ويزداد خطر الإصابة به مع التقدم في العمر؛ فحوالي 4 من أصل 5 أشخاص يعانون من ضغط الدم المرتفع بحلول عمر 75 سنة.