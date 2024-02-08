ترند "البقاء في السرير صباحا" يثير الجدل فماذا يقول الخبراء؟

يشغل "تيك توك" حيزا كبيرا من روتين الكثيرين اليومي، حتى تحولت بعض الترندات التي تنتشر فيه إلى عادات يومية لدى البعض، دون إعطاء أي اعتبار للعلم أو رأي الخبراء.

وفي تقرير لصحيفة Jerusalem Post سلط خبراء صحيون الضوء على صيحة البقاء في السرير التي أطلق عليها بعض المستخدمين مصطلح Hurkle Durkle، والتي تشجع على البقاء في السرير حتى تصبح الحاجة ملحة لمغادرته.

وقال الخبراء إن هذا "الترند" بدأته الممثلة الأمريكية كيرا كوسارين، حتى وصلت عدد مشاهداته إلى نحو 4 ملايين في فترة قصيرة جدا، ولاحقا بدأ عدد كبير من المستخدمين في تقليدها.

وفي الفيديوهات المتداولة يستيقظ الأفراد من النوم إلا أنهم يبقون في السرير لاحتساء القهوة، بينما يتصفح آخرون هواتفهم النقالة لساعات.