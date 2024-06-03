10 عادات تزيد خطر الوفاة المبكرة

يمكن لبعض الأنشطة أن تجعلك تعيش حياة أقل، ولكن بعضها قد يكون مجرد صدفة وقد يتعين أخذ جوانب أخرى في الاعتبار.

إليك قائمة بالعادات التي تم ربطها بمتوسط ​​عمر متوقع أقصر وفقًا لموقع "msn"، تعرف عليها وحاول التخفيف منها إن وجدت لديك.

الجلوس طويلًا

يمكن أن يكون للثبات تأثير حقيقي على طول العمر، والجلوس كثيرًا هو أحد الأسباب الرئيسة. هذه بالفعل أخبار سيئة لأولئك الذين يضطرون إلى قضاء الغالبية العظمى من ساعات عملهم جالسين إلى المكتب.

قد يكون من المفيد محاولة دمج بعض فترات الراحة للوقوف لفترة من الوقت.

قلة النوم أو كثرته

إذا كنت تحصل بانتظام على أقل من خمس ساعات من النوم في الليلة، فإن خطر الوفاة أعلى من الشخص الذي يبقى في السرير لساعتين إضافيتين.

وينطبق الشيء نفسه على أولئك الذين يحبون النوم بشكل منتظم، فإذا كنت تقضي أكثر من تسع ساعات في السرير كل ليلة، فإن خطر الإصابة بمرض السكري أو أمراض القلب التاجية، وبالتالي الوفاة المبكرة، يكون أعلى أيضًا.

الإكثار من اللحوم الحمراء

لا حرج في الاستمتاع بشريحة لحم لذيذة أو برغر لذيذ من حين لآخر، إذا كنت تفعل ذلك كل يوم، فلدينا أخبار سيئة لك.

يقدر أن تناول اللحوم الحمراء يوميًا يزيد من خطر الوفاة بنسبة 13٪ تقريبًا.