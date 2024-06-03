10 عادات تزيد خطر الوفاة المبكرة
يمكن لبعض الأنشطة أن تجعلك تعيش حياة أقل، ولكن بعضها قد يكون مجرد صدفة وقد يتعين أخذ جوانب أخرى في الاعتبار.
إليك قائمة بالعادات التي تم ربطها بمتوسط عمر متوقع أقصر وفقًا لموقع "msn"، تعرف عليها وحاول التخفيف منها إن وجدت لديك.
الجلوس طويلًا
يمكن أن يكون للثبات تأثير حقيقي على طول العمر، والجلوس كثيرًا هو أحد الأسباب الرئيسة. هذه بالفعل أخبار سيئة لأولئك الذين يضطرون إلى قضاء الغالبية العظمى من ساعات عملهم جالسين إلى المكتب.
قد يكون من المفيد محاولة دمج بعض فترات الراحة للوقوف لفترة من الوقت.
قلة النوم أو كثرته
إذا كنت تحصل بانتظام على أقل من خمس ساعات من النوم في الليلة، فإن خطر الوفاة أعلى من الشخص الذي يبقى في السرير لساعتين إضافيتين.
وينطبق الشيء نفسه على أولئك الذين يحبون النوم بشكل منتظم، فإذا كنت تقضي أكثر من تسع ساعات في السرير كل ليلة، فإن خطر الإصابة بمرض السكري أو أمراض القلب التاجية، وبالتالي الوفاة المبكرة، يكون أعلى أيضًا.
الإكثار من اللحوم الحمراء
لا حرج في الاستمتاع بشريحة لحم لذيذة أو برغر لذيذ من حين لآخر، إذا كنت تفعل ذلك كل يوم، فلدينا أخبار سيئة لك.
يقدر أن تناول اللحوم الحمراء يوميًا يزيد من خطر الوفاة بنسبة 13٪ تقريبًا.
سوء الإدارة المالية
إن الإهمال بأموالك يمكن أن يكلفك حرفيًا سنوات من حياتك.
الإنفاق الحذر هو في الواقع مفيد لصحتك، في حين أن العكس قد يكون سيئًا لقلبك.
عدم استخدام خيط الأسنان
يرتبط سوء نظافة الفم بسوء صحة القلب، لذلك إذا كنت تتعمد التقليل من الأمور، فقد يعاني طول عمرك نتيجة لذلك.
عدم أكل الطعام الحار
وفقًا للدراسات، فإن الأشخاص الذين يتناولون الطعام الحار يوميًا لديهم فرصة أقل للوفاة بنسبة 14٪ مقارنة بالأشخاص الذين يفعلون ذلك مرة واحدة فقط في الأسبوع.
استخدام الهاتف بكثرة
إن الجلوس على الأريكة أثناء استخدام هاتفك قد يستغرق سنوات من حياتك، وقد تؤدي الوضعية السيئة في الواقع إلى ضعف وظائف الرئة.
طقطقة الرقبة
هناك بعض المخاطر المرتبطة بهذه العادة والتي يمكن أن تؤدي إلى الوفاة المبكرة، وكانت هناك حالات قام فيها أشخاص بذلك، مما أدى إلى تمزق الشريان وتشكل جلطة دموية، مما أدى إلى الإصابة بسكتة دماغية.
عدم الشعور بالسعادة
الشعور بالتعاسة أمر طبيعي، ونحن جميعًا نشعر بالإحباط من وقت لآخر. لكن قضاء عام بعد عام تحت سحابة رمادية يمكن أن يستغرق سنوات من حياتنا.
عدم تناول وجبة الإفطار
تفيد تقارير جمعية القلب الأمريكية أن أولئك الذين يتناولون وجبة الإفطار يتمتعون بصحة أفضل بشكل عام في عدد من المؤشرات، بما في ذلك مستويات الكوليسترول وصحة القلب والأوعية الدموية وضغط الدم.