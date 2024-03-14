5 نصائح "بسيطة" لخسارة الوزن في رمضان

زيادة كمية البروتين على السحور والإفطار

الأنظمة الغذائية الغنية بالبروتين تجعلك تفقد الوزن، وتعزز عملية التمثيل الغذائي لديك، وتقمع شهيتك.

تأكد من تناول الدجاج أو اللحم البقري أو السمك على الإفطار والتركيز على البيض في السحور، فهذه أفضل مصادر البروتين ذات الجودة.

تجنب العصائر والمشروبات الغازية

العصائر، حتى لو كانت طازجة، تحتوي على نسبة عالية من السكر. ويمكن أن يحتوي كوب واحد على ما يصل إلى 25 جرامًا من السكر أي ما يعادل 5 ملاعق صغيرة.

هنا ينصحك الخبراء بإضافة نكهة إلى الماء بالليمون أو البرتقال أو النعناع بدلاً من عصر الفاكهة وتناول عصيرها.

أما المشروبات الغازية فتحتوي على المزيد من السكر، ففي الصودا الواحدة حوالي 32 جرامًا من السكر، أي ما يعادل 6 ملاعق صغيرة.

وفي حال كنت من مدمني المشروبات الغازية، فهنا ينصحك الخبراء بتناولها باعتدال، وليس أكثر من مرتين في الأسبوع، واستبدالها باقي الأيام بالمياه الغازية.

الحد من الحلويات

نعلم جميعًا أن الحلويات تحتوي على نسبة عالية من السكر والسعرات الحرارية؛ لذلك ينصحك الخبراء بعدم تناولها يوميا خلال شهر رمضان.

وإذا كنت تتطلع إلى إنقاص الوزن، فقلل من تناول الحلويات إلى مرتين في الأسبوع أيضا، واستبدل رغبتك الشديدة بتناولها بالفواكه أو الشوكولاتة الداكنة.

ابق نشيطًا

عندما تكون نشيطًا، فإنك تحرق السعرات الحرارية، ويجد الكثيرون شهر رمضان ذريعة للتوقف عن ممارسة الرياضة؛ وهو الأمر الخاطىء تماما.

وهنا ينصحك الخبراء بالمحافظة على نشاطك البدني في حال أردت فقدان الوزن، ويمكنك ممارسة التمرينات أو المشي 3 مرات أسبوعيا بعد الفطور.