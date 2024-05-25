"3 أطعمة" تجعل صحتك أفضل‎

حققت الكاتبة الأكثر مبيعًا في "صنداي تايمز"، إيميلي إنغليش، نجاحًا كبيرًا عبر الإنترنت بفضل وصفاتها سهلة الصنع والمغذية بالقدر ذاته، فخبيرة التغذية المتألقة التي اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي بوجباتها اللذيذة والمغذية لا تتنازل أيضاً عن النكهة.

جعلت إميلي إنجليش من مهمتها جعل الأكل الصحي عادة، بعيداً عن الأنظمة الغذائية المعقدة، وذلك بعد أن تغلبت على اضطراب الأكل الذي طورته في أواخر مراهقتها.

ووفق صحيفة "ميرور" البريطانية، شاركت إيميلي الآن العناصر الثلاثة الأساسية من أجل صحة أفضل، والتي ينبغي تواجدها في الثلاجة ولا يمكنها الاستغناء عنها، بما في ذلك نوع واحد من الخضار المتواضعة الذي غالبًا ما يتم تجاهله في عالم الصحة على الرغم من احتوائه على الفيتامينات.

تحدثت إميلي عن مدى أهمية التركيز على صحة أمعائك لحياة صحية وأكثر حيوية، عندما تقوم بشراء الطعام، تفكر في إضافة الكثير من الألوان إلى وجباتها، بدلاً من التفكير في السعرات الحرارية. أما عن العناصر الأساسية الثلاثة فذكرت لصحيفة ميرور أنها:

زبادي يوناني

"سميكة ومخفوقة هي الأفضل" بحسب إميلي. "يمكن شراؤه من أي سوبر ماركت، وهو مكون متعدد الاستخدامات للغاية. أستخدمه كقاعدة لتتبيلة السلطة، وأستبدل المايونيز به، وبالطبع أتناوله بمفرده كوجبة خفيفة.

"كثيرًا ما أضيف التوت والمكسرات والبذور أو زبدة الجوز للحصول على حلوى لذيذة. يحتوي الزبادي اليوناني على الكالسيوم وفيتامين ب والبروتينات، إنها طريقة سهلة للحصول على مجموعة من العناصر الغذائية".

البروتينات المطبوخة مسبقًا

وتابعت الخبيرة: "إنها سهلة وخيار رائع عندما ينفد الوقت". "إن شراء مصادر البروتين المطبوخة مسبقًا بما في ذلك الجمبري أو الدجاج المشوي أو سمك السلمون المخبوز أو لحم الخنزير أو التوفو هو طريقة سريعة لتعزيز السلطة أو صلصة المعكرونة".

فلفل أحمر

وأوضحت إنغليش، أن "الفلفل الأحمر البسيط مليء بفيتامين سي. وفي الواقع، يحتوي على فيتامين سي أكثر من البرتقال. وهو منخفض التكلفة نسبيًا، كما يعد رائعًا للمناعة والكولاجين. يمكن طهي الفلفل أو تناوله نيئًا، وهو مثالي لتغميسه في الحمص، حتى تتمكن من تناوله أثناء الركض أو وضعه مع وجبات الغداء".

وصفات إميلي الأكثر شعبية هي سمك السلمون التوسكاني، والذي تصفه بأنه الفائز في منتصف الأسبوع، إلى جانب فطائرها اللذيذة. عندما يتعلق الأمر بما إذا كان ينبغي علينا تناول المكملات الغذائية أم لا، تحذر إيميلي: "لا يمكنك أبدًا أن تتفوق على نظام غذائي سيئ".

وأوضحت: "نظامك الغذائي أساسي في كل شيء في الحياة. أوصي دائمًا الناس بشدة بتناول فيتامين د، خاصة خلال أشهر الشتاء هنا في المملكة المتحدة، والمغنيسيوم. يمكنك الحصول على المغنيسيوم من بذور اليقطين والحبوب والخضار ذات الأوراق الخضراء الداكنة مثل السبانخ واللفت".