تحذير طبي من انتعال أحذية "الباليرينا" المسطحة

وشدد قائلًا "تلك الأحذية لا تدعم قوس القدمين، ما يؤدي للإصابة بالتهاب اللفافة الأخمصية، وهو التهاب يصيب الأنسجة الموجودة في القدمين".

وبحسب الأطباء، تسبب الحالة السابقة ألمًا مبرحًا في أسفل القدم قرب الكعب، وتزداد سوءًا مع الخطوات القليلة الأولى بعد الاستيقاظ من النوم، أو عند الوقوف لفترات طويلة.

وأشار الطبيب إلى أن انتعال الأحذية التي لا تدعم قوس القدم، قد يؤدي للإصابة بـ "ورم مورتون العصبي" الذي يؤثر على أخمص القدم أو المنطقة بين الأصبعين الثالث والرابع.

ووفقًا لمايو كلينيك، يشعر المرضى الذين يعانون من أورام عصبية في القدمين وكأنهم يقفون على حصى، وتشمل الأعراض أيضًا ألمًا حارقًا في مقدمة القدم يمتد إلى الأصابع.

آلام قد تمتد للساق

ويمكن أن يؤدي انتعال أحذية الباليرينا المسطحة لفترات طويلة أيضًا إلى إصابات مثل "جبائر قصبة الساق" و"كسور الإجهاد" التي تحدث بسبب قلة دعم قوس القدم.

وتسبب جبيرة قصبة الساق، والمعروفة أيضًا باسم "متلازمة الإجهاد الظنبوبي الإنسي"، ألمًا على طول عظمة الساق، التي تمتد في الجزء الأمامي من أسفل الساق.

أما الكسر الإجهادي فهو صدع صغير في العظم يسبب آلامًا في القدم تزداد سوءًا عند انتعال أحذية الباليرينا أثناء المشي، خاصة عندما يكون الجزء السفلي منها دون وسادة داعمة.