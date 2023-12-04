وجبات مسائية خفيفة قد تحرمك النوم ليلا

هل هناك شيء أفضل من مشاهدة التلفزيون مساء وتناول وجبات خفيفة قبل الخلود للنوم؟

يقول خبراء إن بعض الأطعمة الخفيفة التي نتناولها مساءً، تلعب دورا أساسيا في مقاطعة النوم وتأخيره.

وبهذا الخصوص، أكدت أخصائية أمراض النوم دينيس يورداش لصحيفة "ميرور" البريطانية إن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الملح، مثل: رقائق البطاطا أو الفوشار، قد تصيب الأفراد بالأرق.

وقالت " تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم قبل الخلود للنوم يمكن أن يؤدي إلى زيادة احتباس الماء، ما يؤدي إلى جفاف الجسم، ويستدعي استيقاظك مرارا لشرب الماء والذهاب للحمام، الأمر الذي يعطل دورة نومك".

وأضافت" تؤدي الأطعمة المالحة لارتفاع ضغط الدم ما يزيد صعوبة الاسترخاء والنوم؛ فمن المعروف أن ضغط الدم المرتفع مربتط باضطرابات النوم كالأرق وتوقف التنفس".

ونصحت دينيس الأفراد بعدم تناول الأطعمة المالحة خلال الـ3 ساعات التي تسبق موعد النوم، مشيرة إلى أن ذلك يتيح للجسم وقتًا كافيًا لمعالجة الصوديوم وتقليل احتمالية حدوث اضطرابات أثناء الليل.