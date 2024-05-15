هل جميع أنواع اللبن صحية؟

ويؤكدون أن اللبن الطبيعي والطازج مليء بالعناصر الغذائية، ومنخفض في السعرات الحرارية، وغني بالبروتين.

وفي حين قد تبدو الكثير من أنواع اللبن التي يتم شراؤها من المتاجر وكأنها أطعمة صحية، لكنها في الواقع غنية بالبكتين، وتحتوي على نكهات وألوان، ومحلّيات صناعية.

مزايا اللبن المصنوع منزليًا

يرى أخصائيو التغذية أن الزبادي المصنوع منزليًا ليس أكثر صحية فحسب بل يتضمن الكثير من العناصر الغذائية أيضًا، كما أنه لا يحتوي على السكريات أو المكونات الضارة الموجودة في الزبادي الذي يتم شراؤه من المتجر.

وعندما يتم تحضيره بشكل صحيح، يكون اللبن المنزلي سميكًا وكريميًا ولذيذًا بشكل طبيعي، لذا ليست هناك حاجة إلى استخدام مكثفات كيميائية أو مواد تحلية أو إضافات أخرى.

ويمكنك تجربة نكهات مختلفة عن طريق مزج اللبن المنزلي مع الأطعمة الأخرى كالفاكهة الطبيعية.