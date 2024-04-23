الباراسيتامول.. الكشف عن مخاطر جديدة مهددة للحياة

تحدث طبيب مصري عن دراسة جديدة أجريت على الباراسيتامول، أظهرت أنه يسبب تراكم ‏السموم داخل الجسم، ويؤثر على الإشارات العصبية لعضلة القلب، ويضعف المناعة وقدرة الخلايا ‏المناعية على التعرف على الأجسام الغريبة‎.

وأكد الطبيب المصري محمود الأنصاري، استشاري المناعة في كلية الطب جامعة عين شمس، ضرورة اللجوء إلى المسكنات فقط في حالة عدم تحمل الألم، محددًا الجرعة القصوى ‏في حال عدم تحمل الألم بـ3 أقراص 500 ملغرام كل 8 ساعات‎.