الباراسيتامول
الباراسيتامولتعبيرية

الباراسيتامول.. الكشف عن مخاطر جديدة مهددة للحياة

تحدث طبيب مصري عن دراسة جديدة أجريت على الباراسيتامول، أظهرت أنه يسبب تراكم ‏السموم داخل الجسم، ويؤثر على الإشارات العصبية لعضلة القلب، ويضعف المناعة وقدرة الخلايا ‏المناعية على التعرف على الأجسام الغريبة‎.

وأكد الطبيب المصري محمود الأنصاري، استشاري المناعة في كلية الطب جامعة عين شمس، ضرورة اللجوء إلى المسكنات فقط في حالة عدم تحمل الألم، محددًا الجرعة القصوى ‏في حال عدم تحمل الألم بـ3 أقراص 500 ملغرام كل 8 ساعات‎.

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وأضاف الطبيب، خلال تصريحات إعلامية، إلى ضرورة تجنب تناول جرعة 1000 ملغرام من الباراسيتامول، موضحا أن ‏جرعة 500 ملغرام في اليوم تغيّر 20% من مسارات الإشارات العصبية داخل القلب.‏

وتساعد مسكنات الألم على تخفيف بعض ‫المتاعب الصحية كالصداع وآلام المفاصل وآلام الدورة الشهرية، غير أنه ‫ينبغي تعاطيها بضوابط معينة لتجنب مخاطرها .

ومن المخاطر الأخرى حدوث تلف ‫بالكلى وتفاقم متاعب الربو، لذا يتعين على المرضى الذين يتعاطون أدوية ‫ضد أمراض مزمنة معينة استشارة الطبيب في حال تعاطي المسكنات لفترة ‫طويلة نسبيا.‫

صحة

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