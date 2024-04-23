الباراسيتامول.. الكشف عن مخاطر جديدة مهددة للحياة
تحدث طبيب مصري عن دراسة جديدة أجريت على الباراسيتامول، أظهرت أنه يسبب تراكم السموم داخل الجسم، ويؤثر على الإشارات العصبية لعضلة القلب، ويضعف المناعة وقدرة الخلايا المناعية على التعرف على الأجسام الغريبة.
وأكد الطبيب المصري محمود الأنصاري، استشاري المناعة في كلية الطب جامعة عين شمس، ضرورة اللجوء إلى المسكنات فقط في حالة عدم تحمل الألم، محددًا الجرعة القصوى في حال عدم تحمل الألم بـ3 أقراص 500 ملغرام كل 8 ساعات.
وأضاف الطبيب، خلال تصريحات إعلامية، إلى ضرورة تجنب تناول جرعة 1000 ملغرام من الباراسيتامول، موضحا أن جرعة 500 ملغرام في اليوم تغيّر 20% من مسارات الإشارات العصبية داخل القلب.
وتساعد مسكنات الألم على تخفيف بعض المتاعب الصحية كالصداع وآلام المفاصل وآلام الدورة الشهرية، غير أنه ينبغي تعاطيها بضوابط معينة لتجنب مخاطرها .
ومن المخاطر الأخرى حدوث تلف بالكلى وتفاقم متاعب الربو، لذا يتعين على المرضى الذين يتعاطون أدوية ضد أمراض مزمنة معينة استشارة الطبيب في حال تعاطي المسكنات لفترة طويلة نسبيا.