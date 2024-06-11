تشخيص سرطان الجلد أصبح أسهل بفضل الذكاء الاصطناعي
نجحت آلة الذكاء الاصطناعي "فيكترا 360"، التي يبلغ ارتفاعها 3 أمتار وعرضها 5 أمتار، في تصوير سطح البشرة بالكامل تقريباً في لقطة واحدة فقط، بفضل عدساتها الـ92 عالية الوضوح.
وهذا الماسح الضوئي الموجود في إفرو، التي تبعد نحو 100 كيلومتر غرب العاصمة باريس، ينتج خريطة للتغيرات الجلدية والشامات في البشرة.
أخطر أنواع سرطان الجلد
يهدف هذا التصوير الجلدي، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، إلى تحسين تشخيص سرطان الجلد في قسم يواجه "تأخيرات كبيرة في ما يخص تحديد مواعيد مع أطباء جلد"، على خلفية النقص في أعداد هؤلاء المتخصصين في فرنسا.
وتقول مديرة "فرانس ديرماتولوجي تيريتوار" التي ابتكرت المشروع، إيزابيل لوبيتال، وفقا للوكالة: "بعد أن يطّلع الطبيب على الخريطة يمكنه تكبير حجم أي تغيّر جلدي، أو شامة يشكك في وضعها، بهدف تحليلها".
وتشهد فرنسا سنوياً نحو 18 ألف إصابة بـ"الميلانوما"؛ أخطر أنواع سرطان الجلد، الذي ينجم عنه وفاة نحو 2000 شخص.
وشهد عدد الحالات الجديدة السنوية زيادة مطّردة على مدى العقدين إلى العقود الثلاثة الماضية، ولكن بفضل تحسين التشخيص وإدخال علاجات جديدة، بدأ معدل الوفيات بالاستقرار خلال السنوات الأخيرة.
وتأمل شركة "سكوير مايند" الفرنسية الناشئة في تسويق حلّها "المبتكر" هذه السنة، وهو ذراع آلية تتنقل حول المريض.
خوارزميات ذكاء اصطناعي
يقول مؤسس الشركة علي خشلوف، الذي كان حاضراً في معرض "فيفاتك" في باريس، إن "هذه الذراع توفّر في دقائق معدودة صورة لكامل الجسم، قابلة للتكبير على أي تغيرات جلدية، بدقة عالية جداً".
ويأمل الأطباء في أن يتمكنوا من الاعتماد على مساعدة الذكاء الاصطناعي الذي تستند إليه هذه الآلات، ومن خلال التوثيق الآلي لسطح بشرة عدد كبير من الأشخاص، سيتمكن المتخصصون من إنشاء سجل كامل لمشاكل المرضى الجلدية.
ويتمثل الهدف التالي في تطوير خوارزميات ذكاء اصطناعي قادرة على تحديد الأمراض الجديدة، أو القابلة للتطور، بسهولة وسرعة على كامل البشرة.
ولكن في غضون عامين، يتوقع علي خشلوف أن يصبح الذكاء الاصطناعي قادراً على اكتشاف الميلانوما "بمستوى عالٍ من الثقة".