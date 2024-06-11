تشخيص سرطان الجلد أصبح أسهل بفضل الذكاء الاصطناعي

نجحت آلة الذكاء الاصطناعي "فيكترا 360"، التي يبلغ ارتفاعها 3 أمتار وعرضها 5 أمتار، في تصوير سطح البشرة بالكامل تقريباً في لقطة واحدة فقط، بفضل عدساتها الـ92 عالية الوضوح.

وهذا الماسح الضوئي الموجود في إفرو، التي تبعد نحو 100 كيلومتر غرب العاصمة باريس، ينتج خريطة للتغيرات الجلدية والشامات في البشرة.

أخطر أنواع سرطان الجلد

يهدف هذا التصوير الجلدي، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، إلى تحسين تشخيص سرطان الجلد في قسم يواجه "تأخيرات كبيرة في ما يخص تحديد مواعيد مع أطباء جلد"، على خلفية النقص في أعداد هؤلاء المتخصصين في فرنسا.

وتقول مديرة "فرانس ديرماتولوجي تيريتوار" التي ابتكرت المشروع، إيزابيل لوبيتال، وفقا للوكالة: "بعد أن يطّلع الطبيب على الخريطة يمكنه تكبير حجم أي تغيّر جلدي، أو شامة يشكك في وضعها، بهدف تحليلها".

وتشهد فرنسا سنوياً نحو 18 ألف إصابة بـ"الميلانوما"؛ أخطر أنواع سرطان الجلد، الذي ينجم عنه وفاة نحو 2000 شخص.