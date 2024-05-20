عند التهاب الحلق.. تجنّب هذه الأطعمة

تنتشر العديد من الفيروسات نتيجة لتغير المناخ والتي تسبب العديد من الأمراض وأكثرها شيوعًا التهاب الحلق.

وهناك عدد من الأطعمة والمشروبات التي من الممكن تجنّبها أثناء ظهور أعراض الحلق، والتي ستخفف الألم، وتسرّع العلاج وفقًا للطبيبة آسيات زيركويفا أخصائية أمراض الأنف والأذن والحنجرة.

وأوصت الطبيبة، بحسب موقع "Gazeta الطبي، بتجنّب الأطعمة الدهنية، والحارة، والمالحة، والحامضة، و الباردة جدًا، والساخنة جدًا من النظام الغذائي، لأنها يمكن أن تسبب تهيج الجدار الخلفي للحلق.

وأضافت أن المشروبات الساخنة تحرق الغشاء المخاطي، وتزيد من الالتهابات، ونصحت بتجنّب شرب الصودا، والعصائر الحامضة، والكحول.

وللتدخين دور أساس بزيادة حدة الالتهابات، حيث أشارت الطبيبة إلى ضرورة تجنّب التدخين، حيث يؤثر بمكوناته السامة على الغشاء المخاطي للبلعوم الفموي.