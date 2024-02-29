زيت كبد سمك القد.. 6 فوائد ستذهلك

الأحماض الدهنية أوميغا 3

EPA (حمض إيكوسابنتاينويك) و DHA (حمض الدوكوساهيكسانويك)، متوفران بكثرة في زيت كبد سمك القد.

وتعد هذه الأحماض الدهنية المهمة حيوية للحفاظ على صحة القلب، وتقليل الالتهابات، وتعزيز نشاط الدماغ.

ويعزز الاستخدام المتواصل لزيت كبد سمك القد الدورة الدموية، ويخفض مستويات الدهون الثلاثية، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

يعزز صحة العظام

يحتوي زيت كبد سمك القد على نسبة مرتفعة من فيتامين د، الضروري لصحة العظام وامتصاص الكالسيوم.

ويتطلب الحفاظ على عظام قوية، وتجنب أمراض مثل هشاشة العظام، والكسور، تناول كمية كافية من فيتامين د، بحسب ما يؤكده الأطباء.

أما بالنسبة لأولئك الذين لا يتعرضون لأشعة الشمس إلا قليلاً، فيمكن أن يساعد زيت كبد سمك القد في الحفاظ على العظام والأسنان قوية من خلال توفير كمية مثالية من فيتامين د.