5 تمارين رياضية لمحاربة الشيخوخة

مع تقدم الزمن، يصبح تأثير التمارين الرياضية أكثر أهمية، ليس فقط على الصحة الجسدية ولكن أيضًا على النشاط العقلي والحيوي الشامل، خاصة عندما تتضاءل كتلة العضلات، وتقل كثافة العظام، وتتصلب المفاصل بسبب الشيخوخة.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، تمتد عواقب هذه التغييرات إلى ما هو أبعد من المجال الجسدي، حيث تمهد الطريق لأمراض السرطان والقلب والأوعية الدموية والسكري. ومع ذلك، فإن مفتاح التخفيف من هذه التأثيرات يكمن في اعتماد روتين تمرين إستراتيجي ومتسق.

البداية المبكرة لممارسة الرياضة

يبدأ فقدان الكتلة العضلية في الثلاثينيات من العمر، حيث تختفي نسبة تبلغ 25% من ذروة الكتلة بحلول الوقت الذي يصل فيه الإنسان إلى سن الستين. ومع ذلك، فإن رسالة عالمة الشيخوخة تشاندا دوتا تقول: "لم يفت الأوان بعد لبدء ممارسة الرياضة، ولن يفوت الأوان أبدًا".

5 تمارين رئيسية للأجسام قبل الشيخوخة

القرفصاء

لمكافحة التعب وتعزيز القدرة على التحمل بشكل عام، يوصي الأطباء بتطبيق 10 إلى 15 تمريق قرفصاء أربع مرات أسبوعيا.

تسلق السلالم

تمرين قابل للتكيف؛ لأنه يقوي مجموعات العضلات المتشابهة، كما يمكن تصميمه ليتناسب مع مستويات اللياقة البدنية المختلفة. ويقترح الخبراء البدء بالمشي والتقدم تدريجيًّا، وصولا إلى صعود السلالم.

مشي النورديك

يشيد الخبراء برياضة مشي النورديك (مع العصي) باعتبارها تمرينًا هوائيًّا لا مثيل له. ويشرك هذا النشاط مجموعات العضلات الرئيسة ويعزز التوازن والتنسيق؛ لذا يوصى بالبدء بـ 15 إلى 20 دقيقة ثلاث مرات في الأسبوع.

التعلق على العصا

يقول الأخصائيون، إن هذا التمرين يعزز قوة القبضة، وحركة الكتف، كما تساعد على زيادة الليونة ورفع كفاءة الأداء الرياضي.

تحسين المرونة باستخدام الكرة الفلّينية

يوصي أخصائيو العلاج الطبيعي بالتدحرج على الكرة الفلّينية لمعالجة آثار الشيخوخة على الأنسجة اللفافية.

وتساعد هذه التمارين البسيطة على تخفيف آلام الظهر والتصلب، وتحسن المرونة عن طريق تدليك مكامن الخلل في الأنسجة.