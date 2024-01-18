علامات حمراء على يد ترامب تثير تساؤلات حول إصابته بمرض "غامض" (صور)

بينما لوّح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للصحفيين ومعجبيه، الذي انتظروه أمام منزله في نيويورك قبل أن يتوجه إلى المحكمة، ركز الكثيرون على قروح حمراء غريبة على يده.

وبدت 3 علامات حمراء واضحة على إبهام وكف وسبابة ترامب، ما أثار جدلاً حول ماهيتها بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تساءلوا في حال لها أي تأثير على صحة المرشح الجمهوري الأوفر حظًا، البالغ من العمر 77 عامًا.

ورجحت شائعات كثيرة أن العلامات الحمراء تلك ممكن أن تكون مؤشرًا على إصابة ترامب بمرض غامض.

وفي حديث له مع موقع "بوليتيكون" قال مستشار بيل كلينتون السابق، جيمس كارفيل إن العلامات الموجودة على يد ترامب، هي علامة على مرض الزهري المعدي والمنقول جنسيًا.

وأكد كارفيل: "لا تبدو لي جروحًا، بل هي قروح. وعندما سألت الأطباء، قالوا لي إنها تشير إلى إصابة الرئيس الأمريكي السابق بمرض الزهري الثانوي".