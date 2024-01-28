أمراض تكشفها علامات على أصابع قدميك

يُجمع الأطباء على أن بعض العلامات التي تظهر على أصابع القدمين، قد تشكل خطرًا على حياة الأفراد، خاصة أنها تظهر في حال الإصابة بمرض أو اضطراب ما.

وفي تقرير جديد نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية، عرض أطباء أبرز العلامات التي تظهر على القدمين، والتي قد تكشف عن إصابتك بأمراض خطيرة.

أصابع القدم الباردة

يؤكد الأطباء أن برودة أصابع القدمين المستمرة، قد تدل على ضعف الدورة الدموية، التي تنجم عنها حالات مرضية خطيرة، أبرزها: مرض السكري، وأمراض الشرايين، والقلب، واضطرابات التخثر، ومشاكل الغدة الدرقية، وحالات مثل الذئبة أو التهاب المفاصل الروماتويدي.

تغير شكل الأظافر

يمكن أن يكون شكل الأظافر مؤشرًا على حالتك الصحية، فإذا بدت أظافر قدميك منحنية أو مجوفة، فقد تكون علامة على فقر الدم أو قصور في الغدة الدرقية أو اضطراب المناعة الذاتية.

أما الأظافر المتعرجة فقد تشير للإصابة بأمراض القلب أو الأوعية الدموية أو سرطان الرئة أو انخفاض مستويات الأكسجين في الدم.

تورم الأصابع

يمكن أن تؤدي مشاكل الدورة الدموية، بما في ذلك ضعف تدفق الدم أو مشاكل الجهاز الليمفاوي، إلى تورم أصابع القدمين، ويمكن أن يحدث هذا بسبب: الالتهابات الفطرية، والإصابات المؤلمة، والصدفية، والنقرس.

وبحسب الأطباء، قد يؤدي أيضًا تجلط الأوردة العميقة أو الفشل الكلوي أو تناول مضادات الاكتئاب والمنشطات أو الهرمونات إلى تورم أصابع القدمين أيضًا.

أما الأسباب الأخرى الأكثر انتشارًا فهي الوقوف في نفس الوضعية لفترة طويلة، أو ارتداء أحذية ضيقة، أو زيادة الوزن، أو المعاناة من الجفاف أو تناول الأطعمة المالحة التي تسبب احتباس الماء.

وخز أو خدر

يؤكد الخبراء أن "الاعتلال العصبي المحيطي" يسبب وخزًا أو تنميلًا أو حرقًا في القدمين أو أصابع القدم، وغالبًا ما يكون سببه مرض السكري، وأحيانًا قد يؤدي إلى فقدان كامل للإحساس في القدمين واليدين.