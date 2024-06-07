متى يمكنك تقديم الزبادي لطفلك؟

يعد البدء بالأطعمة الصلبة علامة فارقة في حياة الطفل، لكنك قد تشعر أيضًا ببعض القلق بشأن الأطعمة الآمنة التي يمكن أن يجربها ومتى.

وبحسب خبراء في مجال صحة الطفل، فإنه يمكنك تقديم الزبادي في الوقت الذي يبدأ فيه طفلك بتناول الأطعمة الصلبة لأول مرة.

وشدد الخبراء في تقرير نشره موقع parents.com على أهمية تقديم النوع المناسب من الزبادي للرضع، خصوصا مع توافر الكثير من الأنواع في متاجر البقالة.

ما العمر المناسب لتناول الزبادي؟

يمكن للأطفال تناول الزبادي بأمان عندما يكونون جاهزين لتناول الأطعمة الصلبة، وذلك في عمر 6 أشهر تقريبًا. ومن الآمن البدء بتناول الأطعمة الصلبة عندما يتمكن طفلك من رفع رأسه بشكل مستقل وعندما يظهر اهتماماً بالطعام.

الفوائد الغذائية للزبادي على صحة الأطفال

الزبادي له فوائد صحية عديدة للأطفال الرضع، إذ يوفر العناصر الغذائية مثل البروتين والكالسيوم والفوسفور، بالإضافة إلى الفيتامينات المختلفة.

ويقول أخصائيو تغذية الأطفال: "يمكن أن يكون الزبادي إضافة رائعة للأطفال الذين يعانون من تناول مواد صلبة أخرى أو يعانون من زيادة الوزن".

ويوضحون: "الزبادي كامل الدسم هو الخيار الأفضل للأطفال الرضع. فالأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين يحتاجون للمزيد من الدهون لنمو الدماغ والجهاز العصبي".