تعرف على فوائد "رياضة منتصف العمر" عند الشيخوخة

كشفت دراسة عن وجود علاقة وطيدة بين ممارسة التمارين الرياضية بانتظام خلال منتصف العمر والصحة البدنية المستدامة في المراحل اللاحقة من الحياة.

وسلطت الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعة سيدني، الضوء على التأثير العميق للنشاط البدني على صحة الإنسان أثناء انتقالها من منتصف العمر إلى السبعينيات.

وأكدت الدراسة، التي نشرها موقع "everydayhealth"، أهمية الحفاظ على نمط حياة نشط، حتى بالنسبة للنساء اللواتي يبدأن رحلتهن نحو اللياقة البدنية في منتصف الخمسينيات من العمر.

وقال الباحث الدكتور بينه نجوين، إن "تبني أسلوب حياة نشط في الخمسينيات من العمر يمكن أن يخفف من آثار عدم النشاط السابق، وهو ما يشبه إعادة عقارب الساعة إلى الوراء من خلال تعديلات نمط الحياة مثل زيادة النشاط البدني".

وتوصي الإرشادات الطبية الحالية بممارسة 150 إلى 300 دقيقة من التمارين متوسطة الشدة أسبوعيًا، بالإضافة إلى أنشطة تقوية العضلات، لتعزيز النتائج الصحية المثلى.

وتعززت التوصيات بالعديد من الدراسات التي توضح فعالية النشاط البدني في تقليل مخاطر الأمراض السائدة مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري من النوع الثاني وبعض أنواع السرطان، إلى جانب تعزيز مرونة المناعة ضد الأمراض المعدية مثل "كوفيد-19" والأنفلونزا.

ومن خلال استخلاص بيانات من أكثر من 11000 امرأة مسجلة في الدراسة الأسترالية الطولية حول صحة المرأة، قام الباحثون بفحص أنماط النشاط البدني على مدار 15 عامًا لتقييم تأثيرها على نوعية الحياة المتعلقة بالصحة.

وصُنف المشاركين بناءً على التزامهم بإرشادات النشاط البدني لمنظمة الصحة العالمية، مما يكشف عن تباينات ملحوظة في النتائج الصحية.

وأظهرت النساء اللاتي استوفين هذه الإرشادات باستمرار أو بدأن الامتثال في سن 55 عامًا، نتائج متفوقة في الصحة البدنية مقارنة بنظيراتهن الأقل نشاطًا.