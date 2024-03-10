صبار الألوفيرا.. 5 طرق صحية لاستهلاكه

يعد صبار الألوفيرا أحد النباتات الطبية السحرية التي تتمتع بعدد لا يحصى من الفوائد الصحية؛ إذ يشار إليه غالبًا باسم "نبات الخلود"، وتم تعزيز زراعته عالميا لعدة قرون؛ بسبب خصائصه العلاجية وقيمته الغذائية.

ويعرض خبراء صحيون، في تقرير نشرته صحيفة "تايمز أوف إنديا"، 5 طرق صحية لاستخدام صبار الألوفيرا للحصول على أبرز فوائده..

عصير الألوفيرا الطازج

واحدة من أفضل الطرق لجني فوائد صبار الألوفيرا هي استخراج هلامه ومزجه في عصير منعش.

وما عليك سوى قطع ورقة صبار ناضجة، واستخراج الجل منها، ومزجه مع الماء أو عصير الفاكهة أو الخضروات المفضل لديك لمزيد من النكهة.

وعصير الصبار غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، ما يجعله مشروبًا مهما لتعزيز الترطيب والهضم ووظيفة المناعة.