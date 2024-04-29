دراسة جديدة ستدفعك للتفكير مرتين قبل استخدام المصعد

أظهرت دراسة جديدة، أن تغيير عادات يومية بسيطة، كصعود السلالم بدلا من استخدام المصعد، قد يكون المفتاح لتجنب الموت المبكر والحفاظ على صحة القلب، بحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وحلل الباحثون مجموعة واسعة من الدراسات التي شملت ما يقارب النصف مليون شخص في مجموعات عمرية متنوعة، ويتمتعون بحالات صحية مختلفة.

وكشف التحليل أن صعود السلالم مرتبط بانخفاض نسبة الوفيات بنسبة 24٪، وانخفاض الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 39٪ خلال فترة تصل إلى 14 عامًا.

وأوضح الباحثون أن "زيادة النشاط البدني في الحياة اليومية أمر حيوي لمكافحة الأمراض القلبية والأوعية الدموية وتحسين الصحة بشكل عام".

وأضافوا "تسلط هذه الدراسة الضوء على أهمية تبني سلوكيات صحية، بما في ذلك استخدام السلالم بدلاً من المصعد، في مختلف جوانب الحياة اليومية".

وقال الخبراء، إن حتى الفترات القصيرة من النشاط البدني، مثل صعود السلالم، لها تأثيرات صحية إيجابية.

يذكر أن دراسة سابقة أجراها باحثون من جامعة ماكماستر في كندا، أشارت إلى أن صعود السلالم مفيد حتى لأولئك الأشخاص الذين يمارسون المشي أو الركض.