العمر البيولوجي.. مؤشر صحي أكثر دقة من عدد سنوات حياتك

في السعي لتحقيق الصحة الأفضل وطول العمر، يظهر العمر البيولوجي كمفهوم محوري، متجاوزًا القياس التقليدي للعمر الزمني.

وبدلاً من مجرد حساب السنوات التي عاشها الفرد، فإن تمييز العمر البيولوجي يقدم نظرة ثاقبة حول مدى صحة الفرد، ويشير إلى سلامته الجسدية والوظيفية.

وقد حظي هذا التحول النموذجي في التقييم الصحي باهتمام كبير من الباحثين الذين يهدفون إلى كشف تعقيداته وآثاره.

وكما هو الحال مع التجارب التي يتقاسمها الكثيرون، بحسب تقرير نشره موقع "فورتشين" fortune، تظهر علامات الشيخوخة بشكل مختلف بين الأفراد. ففي حين يبدو أن البعض يتحدّون أعمارهم ويظهرون الحيوية والنشاط، يواجه آخرون تدهورًا سريعًا في الصحة والأداء.

ويؤكد الانقسام بين العمر الزمني والعمر البيولوجي على أهمية الأخير باعتباره مؤشرا أكثر دقة للنتائج الصحية.

وعلى عكس العمر الزمني، يتضمن العمر البيولوجي التفاعل المعقد بين الاستعدادات الوراثية والتأثيرات البيئية وعوامل نمط الحياة؛ ما يوفر فهمًا دقيقًا للمسار الصحي للفرد.