"سبب خفي" وراء الصداع الصباحي المؤلم

إذا استيقظت في الصباح وأنت تعاني من الصداع دون أي تفسير، فقد يكون الأمر مقلقًا، إذ بعد البحث بشكل محموم عن الأعراض المسببة لذلك في جوجل، قد تشعر بالقلق أكثر، لكن أحد الأطباء قال إنه قد يكون هناك "سبب خفي" وراء ذاك الألم المزعج.

وقالت الدكتورة ميشيل، التي تشتهر على "تيك توك" باسم livingwellwithdrmichelle: " في كثير من الأحيان، قد يدل ألم الرأس الصباحي على أنك تواجه صعوبة في الحصول على ما يكفي من الهواء ليلًا للتنفس بشكل صحيح".

وأوضحت مفسرة: "عندما تكون مستيقظًا، فإن جميع العضلات في منطقة الرقبة تفتح المسالك الهوائية التي نتنفس من خلالها. ولكن عندما تخلد إلى النوم، خاصة خلال النوم العميق، تسترخي تلك العضلات، ويعود اللسان والأنسجة الموجودة في الجزء الخلفي من الحلق إلى مجرى الهواء، وإذا كان مجرى الهواء صغيرًا بالفعل أو مسدودًا بالأنسجة أو بشيء ما، سيسد مجرى الهواء هذا".

وأضافت: "سيبذل جسدك كل ما في وسعه لفتح مجرى الهواء مرة أخرى. لذا، أولاً وقبل كل شيء، ستخرج من النوم العميق لأنك تحتاج إلى تشغيل عضلة ما، لذا ستحرّك الفك السفلي إلى الأمام، وستضغط على أسنانك لأن ذلك يُسطِّح اللسان، وكل هذه الأشياء ستفتح مجرى الهواء أكثر. لكنها ترهق العضلات، فتستيقظ بألم في الفك، ما سيتسبب بشد عضلات الوجه، وبالتالي التسبب في صداع مزعج".

كما حثت الدكتورة ميشيل الأشخاص الذين يستيقظون باستمرار وهم يعانون من الصداع على متابعة الحالة مع طبيبهم العام حتى يتمكنوا من التحقق مما "يحدث أثناء نومهم".

