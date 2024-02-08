تجنبا للإصابة بالسكري.. تناول الفطور والعشاء بهذه الأوقات

وجد باحثون إسبان صلة بين أوقات تناول الوجبات، وخطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

ووفقا لدارسة أجراها الباحثون في معهد برشلونة للصحة العالمية، فإن هناك صلة مباشرة بين وقت تناول وجبة الإفطار والعشاء وخطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، أي النوع المكتسب.

الوقت الأمثل لتناول الإفطار

وشملت الدراسة، التي استمرت أكثر من سبع سنوات، 103.312 شخصًا، غالبيتهم (79%) من النساء، حيث زود المتطوعون الباحثين بمعلومات منتظمة حول نظامهم الغذائي وتوقيت وتكرار الوجبات.

وخلال فترة المراقبة، تم تحديد 963 حالة جديدة من مرض السكري من النوع 2، وكانت نسبة الإصابة بهذا المرض أعلى بشكل ملحوظ بين أولئك الذين يتناولون وجبة الإفطار بانتظام بعد الساعة التاسعة صباحا.

وقال مؤلفو الدراسة: "بالمقارنة مع المشاركين الذين تناولوا وجبة الإفطار عادة قبل الساعة 8 صباحا، فإن أولئك الذين تناولوا الطعام بعد الساعة 9 صباحا كانوا أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني".

وبحسب العلماء، فإن الوقت المثالي لتناول وجبة الإفطار هو قبل الساعة 08:00؛ حيث يقلل هذا من خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 59%.

متى تتناول وجبتك الأخيرة؟

ووجد الباحثون أيضًا أن تناول العشاء في وقت متأخر بعد الساعة 8:00 مساءً يزيد من خطر الإصابة بالسكري، في حين أن تناول وجبات أصغر بشكل متكرر طوال اليوم ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسكري.

وأوصى الباحثون بضرورة الجلوس إلى مائدة الطعام للمرة الأخيرة قبل الساعة السابعة مساءً.

وقالوا: "تشير النتائج إلى أن تناول وجبتك الأولى قبل الساعة 08:00 ووجبتك الأخيرة قبل الساعة 7:00 مساء قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني".