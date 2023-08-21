إسرائيل تسجل أول إصابة في العالم بمتحور كورونا الجديد

قالت قناة "كان" العبرية، اليوم الأحد، إن إسرائيل سجلت أول حالة إصابة في العالم بمتحور كورونا الجديد BA2.86 الذي يحتوي أكثر من 36 طفرة.

وأوضحت الهيئة أن أول إصابة بالمتحور BA2.86 سُجلت في مستشفى "إيخيلوف" في تل أبيب، دون الكشف عن هوية المصاب أو مصدر العدوى.

وقال رئيس قسم المختبرات في مستشفى ايخيلوف: "هذه أول حالة في العالم بالمتحور، وبعدها تم اكتشاف حالات أيضا في الدنمارك وإنجلترا والولايات المتحدة، وكثرة عدد الطفرات فيه قد تكون مؤشرا على أنه قد يفلت من قدرة اللقاحات".

ويُحيّر المتحور الجديد BA2.86 الخبراء في منظمة الصحة العالمية؛ لاحتوائه على عدد كبير من الطفرات، إذ قرّرت المنظمة تصنيف المتحوّر الجديد "ضمن فئة المتحوّرات قيد المراقبة".